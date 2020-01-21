Satışlar üretimden daha hızlı artıyor
Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre sanayi üretimi yüzde 4,3 artarken reel perakende satışlar ise yüzde 8,1 yükseldi.
DR. ORHAN KARACA
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Yani satışlardaki yıllık artış üretimdeki artışın neredeyse iki katını buldu. Satışlardaki yıllık artış üretimdeki artışı ekimde de ikiye katlamıştı.
Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre sanayi üretimi yüzde 2,9 artarken reel perakende satışlardaki artış yüzde 5,9 olmuştu.
2018’in son çeyreğinde resesyona giren Türkiye ekonomisi 2019’un üçüncü çeyreğinde bu resesyondan çıkmıştı. Ancak üçüncü çeyrekteki yıllık bazdaki büyüme yüzde 0,9’da kalmıştı.
Sanayi üretimi ve reel perakende satışlarda eylül ayında başlayan yükselişin ekim ve kasım aylarında da sürmesi, 2019’un son çeyreğinde ekonomide daha hızlı bir büyüme çıkacağına işaret ediyor.
Ancak bu büyüme üretimden çok tüketime dayanıyor gibi görünüyor. Geçen yılın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın başlattığı faiz indirimleri tüketim harcamalarında ciddi bir artışa yol açmışa benziyor.
Ancak büyümenin tüketime dayanması sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratıyor.
Geçen hafta bu sayfalarda kasım ayı dış ticaret endeksi verilerini değerlendirmiş ve reel ihracattaki yıllık artış ağustos ayından beri yavaşlarken reel ithalattaki artışın ise hızlandığını belirtmiştik.
Bu veriler üretim ve satışlardaki gelişmelerle uyumlu. Sanayi üretimindeki artışın yavaş kalmasında ihracattaki performansın düşmesinin etkisi var.
Reel perakende satışlardaki artışın yüksek olması ise ithalattaki artışın da hızlanmasına yol açmışa benziyor.
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