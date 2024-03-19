1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti

Yerel savcılar, Tayvan'da 1.3 milyon dolarlık sigorta ödemesi alma umuduyla bacaklarını kestiren bir üniversite öğrencisinin dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandığını söyledi.

Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, sadece soyadı Zhang olarak açıklanan 23 yaşındaki gencin ayaklarını 10 saatten fazla bir süre kuru buz dolu bir kovaya daldırarak çift ampütasyona ihtiyaç duyacak kadar kötü bir şekilde donmasını sağladığı belirtildi.

Business Insider'in haberine göre büro, Zhang'ın sadece Liao olarak tanımlanan liseden bir arkadaşının onu sigorta dolandırıcılığı yapmaya ikna ettiğini söyledi.

Yine 23 yaşındaki Liao, kripto para ticaretinden zarar etmiş ve Zhang'ı kandırarak yaklaşık 800.000 dolar ödemesini zorunlu kılan yasal bir senet imzalatmış.

Müfettişler, 26 Ocak 2023'te Liao ve Zhang'ın gece bir motosikletle Taipei'de dolaştıklarını ve Zhang'ın akşam geç saatlerde aracı sürerken donma tehlikesi geçirdiği iddiasını sunmak istediklerini söyledi.

Savcılar, Zhang'ın birkaç gün önce çok sayıda pahalı hayat sigortası, seyahat sigortası ve kaza sigortası poliçesi satın aldığını söyledi.

Müfettişlere göre, Zhang motosiklet sürüşünün ardından ayaklarını kuru buza batırdı ve hastaneye kaldırıldı.

Ancak büro, sağlık personelinin onu değerlendirirken bir şeylerin ters gittiğini hissettiğini söyledi.

Müfettişler, bacaklarında ayakkabı ya da çorap izi bulunmadığını ve yaralarının simetrik göründüğünü, bunun da doğal olarak meydana gelen bir donma yaralanmasıyla tutarsız olduğunu söyledi.

Savcılar, 26 Ocak gecesi havanın da sıfırın altına yakın olmadığını, en soğuk sıcaklığın yaklaşık 42 derece Fahrenheit olduğunu ekledi.

Bürodan yapılan açıklamada, "Tayvan subtropikal bir bölge olduğu için, doğal iklim koşulları nedeniyle ampütasyon gerektiren ciddi donma vakaları duyulmamıştır" denildi.

Savcılara göre Zhang'ın bacakları donma yaraları nedeniyle baldırından aşağı kesildi, durumu yetkililere bildirildi.

Soruşturma bürosu, polisin Kasım ayında Zhang ve Liao'yu soruşturduğunda Zhang'ın ayaklarını dondurmak için kullanılan plastik kova, sigorta belgeleri, kuru buz için beyaz bir polistiren kutu, sekiz cep telefonu ve bir tablet bilgisayar bulduğunu söyledi.

Büro, Liao ve Zhang'ın 17 Ocak'ta tutuklandığını ve her ikisinin de dolandırıcılık ve ağır yaralamaya yardım ve yataklıkla suçlandığını söyledi.

Savcılara atıfta bulunan yerel medya, Zhang'ın bir sigortacıdan 7.200 dolar talep ettiğini, ancak bu paraya el konulacağını bildirdi.