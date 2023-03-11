ABD'de Silikon Vadisi Bankası iflas etti

FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı.

Açıklamada, FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

SVB'nin Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, DINB'nin SVB'nin normal çalışma saatlerini sürdüreceği, bankacılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedildi.

2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri oldu

SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaş ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu.

SVB'nin iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.

Yellen, SVB hakkında finansal sistemi düzenleyici kurumların yetkilileriyle görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Silikon Vadisi Bankası (SVB) çevresindeki gelişmeleri görüşmek üzere finansal sistemi düzenleyici kurumların yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın düzenleyici kurumların yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Yellen'ın SVB çevresindeki gelişmeleri görüşmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Yellen'ın, söz konusu görüşmede, bankacılık düzenleyicilerinin konuya ilişkin uygun önlemleri alacaklarına tam güven duyduğunu, bankacılık sisteminin dirençli kalmaya devam ettiğini ve düzenleyicilerin bu tür olayları ele almak için etkili araçlara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.

Moody's bankanın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, iflas eden Silikon Vadisi Bankasının (SVB) kredi notunu düşürdüğünü bildirdi.

Moody's'den yapılan açıklamada, SVB Financial Group ile Silikon Vadisi Bankasının kredi notunun düşürüldüğünü, bunun ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC), bankaya kayyum atamasından sonra geldiğine işaret edildi.