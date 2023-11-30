JPMorgan'dan “2024” tahminleri

JPMorgan stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Faaliyetler yavaşladıkça hisse senetlerinin muhtemelen kazanç ayarlamasını müzakere etmesi gerekecek.
Fed faiz indirimleri ile ilerlemeye başladığında hisse senetleri için risk-ödülün temel olarak iyileşmeye başlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
JPMorgan, resesyon gerçekleşmediği takdirde Avrupa'da kazanç büyümesinin 2024 yılında yatay seyredeceğini belirterek, şirket gelirleri ve marjlarında yeniden hızlanma beklentilerinin zayıflayan fiyatlama ve hacimler nedeniyle zorlanacağı uyarısında bulundu.
JPMorgan stratejistleri, Avrupa hisse senetlerinde "ağırlığını azalt" pozisyonunu savunuyor, ancak özellikle ABD hisse senetlerindeki gergin değerlemelerle karşılaştırıldığında Avrupa hisse senetlerinin pahalı olmadığını belirtiyor.
Stratejistler, para politikasının gevşetilmesinin 2024'ün ikinci yarısında Avrupa hisse senetleri üzerindeki “düşük ağırlık” görüşlerinin tersine dönmesine neden olabileceğini söyledi.
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