ARA
Bist 100
11024,33
2,62%
Bist 100
Dolar/TL
32,9457
0,344%
Dolar/TL
Euro/TL
35,8045
0,0681%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0868
-0,0184%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2558,51
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

JPMorgan Fed'den faiz indirimi tarihini öne çekti

JPMorgan’ın baş ekonomisti Michael Feroli, enflasyon verilerinin olumlu olduğunu ve bu durumun Eylül ayında faiz indiriminin yolunu açabileceğini belirtti.

11 Temmuz 2024 | 22:46
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2024 | 22:47
JPMorgan Fed'den faiz indirimi tarihini öne çekti

JPMorgan, Fed’in ilk faiz indirimi beklentisini Kasım ayından Eylül ayına çekti.

JPMorgan, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan olumlu enflasyon verilerinin ardından, Fed’in ilk faiz indirimi beklentisini Kasım ayından Eylül ayına çekti.

 JPMorgan’ın baş ekonomisti Michael Feroli, konuya ilişkin olarak yayımladığı notta, “Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon cephesinde daha fazla iyi veri görmek istediğini belirtmişti. Bugün açıklanan veriler olumlu. Bu, ilk faiz indirimi için Eylül ayının yolunu açtığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
IMF'den, Fed'in faiz indirimi için tahmin
IMF'den, Fed'in faiz indirimi için tahmin
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2558,51 0,34%
  • ALTIN ONS 2415,45 1,86%
  • BIST 100 11024,33 2,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,903 0,051%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36335 0%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87 -1,0546%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9457 0,344%
  • EURO/DOLAR 1,0868 -0,0184%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8045 0,0681%
  • STERLIN/DOLAR 1,29144 -0,00271%
Borsa Haberleri
Yabancılardan son 1,5 ayın en güçlü tahvil alımı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi
New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu
İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
GERİ
İLERİ
Yabancılardan son 1,5 ayın en güçlü tahvil alımı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi
New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu
İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL