JPMorgan Fed'den faiz indirimi tarihini öne çekti

JPMorgan, Fed’in ilk faiz indirimi beklentisini Kasım ayından Eylül ayına çekti.



JPMorgan, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan olumlu enflasyon verilerinin ardından, Fed’in ilk faiz indirimi beklentisini Kasım ayından Eylül ayına çekti.

JPMorgan’ın baş ekonomisti Michael Feroli, konuya ilişkin olarak yayımladığı notta, “Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon cephesinde daha fazla iyi veri görmek istediğini belirtmişti. Bugün açıklanan veriler olumlu. Bu, ilk faiz indirimi için Eylül ayının yolunu açtığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.