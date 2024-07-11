ABD'de Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri yayımlandı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi Mayıs ayına göre %0,1 gerileyerek 12 aylık oranı %3 ile üç yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indirdi.

Çekirdek orandaki yıllık artış Nisan 2021'den bu yana görülen en küçük artış oldu.

Piyasalar hareketlendi

TÜFE verisinin ardından spot piyasada altının onsu ABD TÜFE verisinin ardından %1.2 artışla 2.399 dolar seviyesine çıktı.

Dolar endeksi %0.5 düşüşle 104.43 seviyesinde seyrediyor.

ABD endeks vadeliler pozitife döndü, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4.187 seviyesine geriledi.