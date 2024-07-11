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ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı, piyasalar hareketlendi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Kritik veri sonrası altın fiyatları sert yükseldi.

11 Temmuz 2024 | 15:40
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2024 | 16:01
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı, piyasalar hareketlendi

ABD'de Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri yayımlandı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi Mayıs ayına göre %0,1 gerileyerek 12 aylık oranı %3 ile üç yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indirdi. 

Çekirdek orandaki yıllık artış Nisan 2021'den bu yana görülen en küçük artış oldu.

Piyasalar hareketlendi 

TÜFE verisinin ardından spot piyasada altının onsu ABD TÜFE verisinin ardından %1.2 artışla 2.399 dolar seviyesine çıktı. 

Dolar endeksi %0.5 düşüşle 104.43 seviyesinde seyrediyor. 

ABD endeks vadeliler pozitife döndü, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4.187 seviyesine geriledi. 

 

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Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
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GERİ
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