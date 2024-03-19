İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette çekilmiş görüntülerini yayımladı. Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor." ifadeleri yer aldı. Daily Mail'e göre Kate, Cumartesi günü Berkshire'daki evlerine yakın bir mesafede bulunan marketi William ile birlikte ziyaret ederken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.

Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery - and she's looking great! Watch it here: https://t.co/q0sUyPfaHr https://t.co/q0sUyPfaHr — The Sun (@TheSun) March 18, 2024

NE OLMUŞTU?

Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton Ocak ayında karın ameliyatı oldu ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklandı. Ancak Prensesin hiç basın önüne çıkmaması söylentileri artırdı. Prens ve Prenses'in boşandığı, Kate Middleton'ın sağlık durumunun açıklanandan çok kötü olduğu gibi spekülasyonlar yayıldı.

ANNELER GÜNÜ FOTOĞRAFI

İngiliz Krallığı söylentilerin önüne geçmek için Anneler Günü'nde Kate Middleton ve 3 çocuğunun fotoğrafını paylaştı. Ancak uluslararası ajanslar bir süre sonra fotoğrafı geri çekti. Çünkü medyaya kurumsal olarak servis edilen fotoğrafta oynamalar vardı.

FOTOĞRAFLA OYNANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Prenses Charlotte'un eli, kıyafetinin kolu ve dizindeki fluluk, eteği, Prens Louis'nin baş parmağı ve kıyafetinin omuzu, Kate'in saçı, fermuarı gibi birçok detay fotoğrafta dijital oynamalar yapıldığını gösteriyordu. İngiliz basınına konuşan uzmanlar fotoğrafta en az 16 noktada düzenleme tespit etti.

SÖYLENTİLER DAHA DAHA DA YAYILDI

Reuters, AFP ve Assoceiated Press gibi çok sayıda uluslararası haber ajansı, dijital müdahale nedeniyle fotoğrafı geri çekti. Bu durum söylentileri artırdı, hatta Kate Middleton'ın ölmüş olabileceği spekülasyonları bile yapıldı.

ÖZÜR AÇIKLAMASI

Bu gelişmeden bir süre sonra Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşıldı. Prenses Kate fotoğraftaki oynamaları kendisinin yaptığını belirterek özür diledi ve "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir." dedi.