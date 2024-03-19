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'Kayıp' Prensesin ilk görüntüsü servis edildi

The Sun, İngiltere'de, üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton'ın ilk görüntüsünü paylaştı. Ancak bu görüntü de sosyal medyayı ikna etmeye yeterli olmadı.

19 Mart 2024 | 03:43
Son Güncellenme: 19 Mart 2024 | 03:46
'Kayıp' Prensesin ilk görüntüsü servis edildi

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette çekilmiş görüntülerini yayımladı. Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor." ifadeleri yer aldı. Daily Mail'e göre Kate, Cumartesi günü Berkshire'daki evlerine yakın bir mesafede bulunan marketi William ile birlikte ziyaret ederken bir vatandaş tarafından görüntülendi. 

Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.

Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton Ocak ayında karın ameliyatı oldu ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklandı. Ancak Prensesin hiç basın önüne çıkmaması söylentileri artırdı. Prens ve Prenses'in boşandığı, Kate Middleton'ın sağlık durumunun açıklanandan çok kötü olduğu gibi spekülasyonlar yayıldı.

ANNELER GÜNÜ FOTOĞRAFI

 İngiliz Krallığı söylentilerin önüne geçmek için Anneler Günü'nde Kate Middleton ve 3 çocuğunun fotoğrafını paylaştı. Ancak uluslararası ajanslar bir süre sonra fotoğrafı geri çekti. Çünkü medyaya kurumsal olarak servis edilen fotoğrafta oynamalar vardı.

FOTOĞRAFLA OYNANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Prenses Charlotte'un eli, kıyafetinin kolu ve dizindeki fluluk, eteği, Prens Louis'nin baş parmağı ve kıyafetinin omuzu, Kate'in saçı, fermuarı gibi birçok detay fotoğrafta dijital oynamalar yapıldığını gösteriyordu. İngiliz basınına konuşan uzmanlar fotoğrafta en az 16 noktada düzenleme tespit etti.

SÖYLENTİLER DAHA DAHA DA YAYILDI

Reuters, AFP ve Assoceiated Press gibi çok sayıda uluslararası haber ajansı, dijital müdahale nedeniyle fotoğrafı geri çekti. Bu durum söylentileri artırdı, hatta Kate Middleton'ın ölmüş olabileceği spekülasyonları bile yapıldı.

ÖZÜR AÇIKLAMASI

Bu gelişmeden bir süre sonra Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşıldı. Prenses Kate fotoğraftaki oynamaları kendisinin yaptığını belirterek özür diledi ve "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir." dedi.

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