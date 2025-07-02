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'Kim'in plajında fotoğraflar: İlk kez Ruslar gidecek

Kuzey Kore'nin Kalma Yarımadası'na inşa edilen 20 bin kişilik yeni turizm kompleksi, yerli ziyaretçileri kabul etmeye başladı. 7 Temmuz'da ise ilk kez bir Rus turist grubunun bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi.

02 Temmuz 2025 | 16:20
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2025 | 16:40
'Kim'in plajında fotoğraflar: İlk kez Ruslar gidecek

Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik yeni turizm kompleksi yerli ziyaretçileri kabul etmeye başladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden gelen her yaştan ziyaretçinin 4 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinin ve farklı tiplerdeki havuzların tadını çıkardığı belirtildi. Açıklamada, "Halkın dünyada eşi benzeri olmayan bu muhteşem turistik cazibe merkezine seyahat etmeyi arzuladığı bir dönemde çok sayıda misafir, hizmete girdiği ilk gün bölgeyi ziyaret etti" denildi.

 

1 7 Temmuz'da ilk kez bir Rus turist grubu gelecek

7 Temmuz'da ilk kez bir Rus turist grubu gelecek

Kuzey Kore'nin bölgeyi yabancı turistlere açmaya hazırlandığını bildiren Rusya basını ise 7 Temmuz'da ilk kez bir Rus turist grubunun Kalma Turizm Kompleksi'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

 

2 170 bin turist bekleniyor

170 bin turist bekleniyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bölgeyi ziyaret edecek yabancı turist sayısının ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle Pyongyang yönetiminin beklentilerinin altında kalabileceği belirtildi. 

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Rusya'nın Vladivostok şehri arasında yapılan uçak seferlerinin kapasitesine göre bölgeyi günlük yaklaşık 170 yabancı turistin ziyaret etmesinin beklendiği aktarıldı.

 

3 Kim Jong-un'un katıldığı törenle hizmete açılmıştı

Kim Jong-un'un katıldığı törenle hizmete açılmıştı

Kuzey Kore'nin Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik turizm kompleksi ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle hizmete açılmıştı. Turizm sektörünün ekonomik büyümeye katkıda bulunan itici bir güç olarak büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Kim, "Yeni inşa edilen bu kompleks ülkemizin dünya standartlarında bir turizm ve kültür merkezi olmasına katkı sağlayacak ve ülkenin farklı bölgelerinde inşa edilecek benzer tesislere öncülük edecek" ifadelerini kullanmıştı. Açılışa Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexander Matsegora ve elçilik görevlilerinin özel konuk olarak katılması dikkat çekmişti. Kuzey Kore'nin kültürler arası etkileşimi artırmak ve döviz kazanmak amacıyla ilerleyen dönemde Rus turistleri ülkeye kabul edebileceği yorumları yapılmıştı.
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