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Yeni iddia: Kuzey Kore 30 bin asker gönderecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2025'te Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için asker birliği gönderdiğini açıklamıştı. Ukrayna'nın iddiasına göre Rusya'ya destek birliklerindeki Kuzey Koreli asker sayısı artırılacak.

02 Temmuz 2025 | 16:31
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2025 | 16:38
Yeni iddia: Kuzey Kore 30 bin asker gönderecek

Ukrayna Savunma İstihbaratı tarafından hazırlanan bir rapora göre Kuzey Kore, Ukrayna ile savaşta Rusya’nın yanında yer alan asker sayısını üç katına çıkararak, önümüzdeki aylarda Rusya’ya 25.000 ila 30.000 arasında yeni asker göndermeye hazırlanıyor. 

CNN tarafından paylaşılan istihbarat raporu, bu yeni sevkiyatın Kasım 2024’te gizlice gönderilen 11.000 kişilik Kuzey Koreli birliğe ek olacağını söylüyor.

Habere göre 2024 sonbaharında Rusya’ya gönderilen ilk Kuzey Koreli birlik, Ukrayna’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıyı püskürtmede aktif rol oynamıştı. Batılı yetkililer, bu birlik içinde yaklaşık 4.000 askerin öldüğünü ya da yaralandığını bildiriyor. Buna rağmen Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri iş birliği o tarihten bu yana daha da güçlenmiş durumda.

Kim Jong Un yönetimindeki Kuzey Kore’nin Rusya’ya ilk asker gönderimi, 2024 sonbaharında büyük bir gizlilikle gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu birliklerin varlığını ancak 2025 yılı Nisan ayı sonunda kamuoyuna açıklamıştı. Ekim ayında ise Kuzey Koreli askerlerin, Rusya’nın Primorskyi Krayı’nda bulunan Sergeevka askeri üssünde cephe için teçhizat teslim alırken görüntülendiği bildirilmişti.

Kasım 2024’te, 400 asker taşıyabilecek kapasitedeki Ropucha sınıfı bir Rus gemisinin, Nakhodka kenti yakınlarındaki Dunai limanına yanaştığı tespit edilmişti. Aynı sınıfa ait bir başka gemi ise 18 Mayıs 2025 tarihinde tekrar aynı limana demir atmıştı.
 

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