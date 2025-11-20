12 milyon dolarlık som altın tuvalet yeni sahibini buldu

İtalyan görsel sanatçı Maurizio Cattelan’ın tasarladığı, “Amerika” adı verilen 18 ayar ve 101,2 kilogramdan fazla altınla yapılan tam fonksiyonlu tuvalet, Sotheby’s müzayede evinde 12,1 milyon dolara alıcı buldu.

Açık artırmada satılan bu som altın tuvaletin yaratıcı Cattelan, geçen yıl Sotheby's tarafından 6,2 milyon dolara satılan ve çok konuşulan bantla yapıştırılmış muz eserinin de yaratıcısı.

İlk eser çalındı

BBC'de yer alan habere göre, eserin ilk versiyonu 2016 yılında New York'taki Guggenheim Müzesi'nin umumi tuvaletinde sergilendi. Ancak eser daha sonra Oxfordshire Sarayı'na gönderildi ve üç yıl sonra burada çalındı.

Yaşananların ardından ikinci bir altın klozetin varlığı ortaya çıktı. Bu eser, salı günü New York'taki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya sunulurken, klozete sadece bir teklif geldi.

Müzayede evi, başlangıç ​​teklifinin altının ağırlığına göre, yaklaşık 10 milyon dolar (7,6 milyon sterlin) olarak belirleneceğini söyledi.

İlk başta eserin ünlü bir ABD'li marka tarafından satın alındığı söylenirken, "Ripley's Believe It or Not!" sosyal medya hesabında yayınladığı bir gönderide alıcının kendileri olduğunu duyurdu.

Eğlence şirketi, dünyanın dört bir yanında ilginç müzeler de dahil olmak üzere çeşitli eğlence merkezleri işletiyor.

100 binden fazla kişinin kullandığı tahmin ediliyor

Guggenheim Müzesi'nde bulunan ilk tuvaletin, Blenheim Sarayı'na taşınıp sergilenmeden önce 100 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. 4,8 milyon sterlin değerindeki som altın kaplama tuvaletin çalışmasından sonra dava tüm dünyanın gündemine oturdu. Daha sonra dört kişi bu suçtan yargılanırken, ikisi hapis cezasına çarptırıldı. Tuvalet ise henüz bulunamadı.

Müzayedede Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt'in bir portresi 236,4 milyon dolara (179 milyon sterlin) satıldı ve bu, bir müzayedede satılan en pahalı ikinci eser oldu.