Türkiye’de elektrikli otomobil sayısında son rakam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 117 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının artmasının da katkısıyla, son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi de etkili oldu.

Yıllık bazda yaşanan artış oranı yüzde 116

2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2024'te 153 bin 772'ye geçen ay itibarıyla da 332 bin 10'a ulaştı. Ekimde yıllık bazda yaşanan artış oranı yaklaşık yüzde 116 olarak kayıtlara geçti.

Ekim sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı. Ekim 2024'te sonunda bu oran yüzde 1'di.

Hibrit otomobillere de ilgi gösteriliyor

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2019'da 13 bin 877'ye çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, Ekim 2025'te 623 bin 907'ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı Ekim 2024'te yüzde 2,2 iken, geçen ay yüzde 3,6'ya yükseldi.