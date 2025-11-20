Insider'ın haberine göre Ford CEO’su Jim Farley bir podcast yayınında Tesla ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin ulaştığı seviyeyi görünce bunun kendisi için adeta bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Farley, bu farkındalığın Ford’u acilen yenilemeye ittiğini belirtti.

Farley programda şu ifadeleri kullanıyor:

“İlk Model 3’ü parçalara ayırdığımızda ve Çinli üreticilerin araçlarını sökmeye başladığımızda ve parçaları ayırınca gördüklerimiz gerçekten şok ediciydi.”

Ona göre Tesla, mühendislik ve verimlilik anlamında belirgin bir üstünlük ortaya koyuyordu.

Habere göre rakip araçların sökülerek analiz edilmesi, sektörde yaygın bir uygulama. Örneğin Xiaomi CEO’su da kısa süre önce üç Tesla Model Y satın alıp tüm bileşenlerini incelediklerini açıklamıştı.

ŞİRKETİN DÖNÜŞMESİ FİKRİNİ PEKİŞTİRDİ

Farley, 2020’de Ford’un başına geçmesinden bu yana yapılan bu teknik karşılaştırmaların şirketin mutlaka dönüşmesi gerektiği fikrini pekiştirdiğini vurguladı. Bu yaklaşım doğrultusunda 2022’de Ford’un elektrikli araç birimini “Model E” adıyla ayrı bir bölüm hâline getirdi. Her ne kadar bu birim 2024’te 5 milyar dolardan fazla zarar etmiş olsa da Farley, bu karardan pişman olmadığını söylüyor.

ZOR PROBLEMLERE ERKEN MÜDAHALE ETMEYİ SEVERİM

“Zor problemlere mümkün olduğunca erken müdahale etmeyi tercih ederim” diyen Farley, şirketin elektrikli araç operasyonlarının yatırımclar karşısında şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini belirtti.

Farley yayının devamında şunları söylüyor: “Elektrikli araçlar Çin’de patlama yaşıyor. Çin hükümeti ölçek ekonomisine inanılmaz destek veriyor. Sadece ABD için değil, küresel bir oyuncu olmak istiyorsak elektrikli araçlardan çekilemeyiz. Bu alanı Çinlilere bırakmayacağım.”