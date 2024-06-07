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128 yıllık ünlü marka artık ona emanet... Milyarder iş insanı Hamdi Ulukaya'dan ABD'de yeni satın alma

Ünlü Anchor Steam ve Christmas Ale biralarının üreticisi Anchor Brewing, Chobani yoğurtlarının kurucusu ve milyarder Hamdi Ulukaya tarafından satın alındı. Ulukaya, ülkenin en eskisi olduğu söylenen butik bira üreticisini “büyük bir mücevher” olarak nitelendirdi.

07 Haziran 2024 | 14:53
128 yıllık ünlü marka artık ona emanet... Milyarder iş insanı Hamdi Ulukaya'dan ABD'de yeni satın alma

Chobani Yoğurt Kurucusu Hamdi Ulukaya, geçen yıl iflas eden San Francisco bira üreticisi Anchor Brewing Company'yi satın aldığını söyledi. Ulukaya yaptığı açıklamada, şirketin yeniden doğuşunun bir parçası olmaktan heyecan duyduğunu söyledi. Satın alma fiyatı açıklanmadı. 

San Francisco'da 1896 yılında kurulan bira şirketi, geçen yıl satışların düşmesi ve konserve kokteyller, el yapımı içecekler, alkollü içkiler ve şarapların artan rekabeti nedeniyle iflas açıklamıştı. 

Anchor daha önce 1960'larda küçük ölçekli ve yerel biracılıkta bir canlanma başlatan Fritz Maytag tarafından satın alınarak mali iflastan kurtarılmıştı. Anchor Brewing, son olarak 20147'de Japon bira üreticisi Sapporo tarafından satın almıştı. Sapporo, salgının etkilerini gerekçe göstererek geçen yıl şirketi tasfiye etmişti.

 

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