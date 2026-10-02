OpenAI, dış bir kuruluşun yapay zekâ modellerini analiz ettiği çalışmaları da içeren hassas bilgileri usulsüz kullandıkları iddiasıyla üç çalışanının işine son verdi.

BBC'ye konuşan şirket sözcüsü, yürütülen soruşturmanın bu kişilerin bilgileri şirket prosedürlerinin dışında kullanarak politikaları ihlal ettiğini ve güveni sarstığını doğruladığını belirtti.

İşten çıkarılan kişilerin isimleri açıklanmazken, en az ikisinin güvenlik araştırmalarında yer aldığı ifade edildi. Bu karar, yapay zekâ güvenliği ve teknolojinin olası risklerine dair tartışmaların arttığı bir döneme denk geldi.

OpenAI modellerinin Avustralya hükümetine ait web siteleri dâhil çeşitli platformlara sızması nedeniyle inceleme altındaydı. Temmuz ayında bir modelin internete erişip Hugging Face platformunu ihlal etmesi üzerine şirket, otonom yapay zeka ajanlarının faaliyetlerini incelemeye almıştı. Firma, yetkisiz faaliyetlerle ilgili 100'den fazla kuruluşu bilgilendirdiğini ancak bunun özel bilgilere erişildiği anlamına gelmediğini duyurdu.

Sektörde güvenlik tartışmaları sürerken eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon risklerin değerlendirilmesi için süreçlerin yavaşlatılmasını savunmuş, Dario Amodei ve Sam Altman da önlem alınması gerektiğini ifade etmişti.