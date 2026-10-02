Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede hangi markalar var?

Eylül ayında otomotiv pazarında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Toplam pazar yüzde 24,33 daralarak 83 bin 469 adede inerken, otomobil satışları yüzde 27,80 düşüşle 63 bin 736 olarak kaydedildi.
Hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,42 azalarak 19 bin 733 adede geriledi. Satışlardaki düşüşün ardından markaların eylül performansı da merak konusu oldu. Peki, eylülde en çok hangi otomobil markaları satıldı? Zirvede hangi marka yer aldı? İşte eylül ayının en çok satan otomobil markaları...
1 Togg T10X
Togg T10X, eylülde 4 bin 237 adet satış rakamına ulaşarak ayın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.
2 Renault Boreal
Renault Boreal, 3 bin 220 adet satışla listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.
3 Renault Megane Sedan
Eylülde 2 bin 830 adet satılan Renault Megane Sedan, ayın en çok satılan üçüncü otomobil markası oldu.
4 Toyota Corolla
Toyota Corolla, 2 bin 486 adet satış rakamıyla listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu.
5 Togg T10F
Togg T10F, eylülde 2 bin 454 adet satış rakamına ulaştı ve listenin beşinci sırasında yer aldı.
6 Renault Duster
Renault Duster eylülde 2 bin 305 adet satış rakamına ulaşarak, ayın en çok satılan altıncı otomobil markası oldu.
8 Tesla Model Y
Tesla Model Y, eylülde bin 725 adet satışa ulaşarak listenin sekizinci sırasında kendine yer buldu.
9 Hyundai i20
Eylülde bin 629 adet satışa ulaşan Hyundai i20 ayın en çok satılan dokuzuncu otomobil markası oldu.