Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede hangi markalar var?

Eylül ayında otomotiv pazarında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Toplam pazar yüzde 24,33 daralarak 83 bin 469 adede inerken, otomobil satışları yüzde 27,80 düşüşle 63 bin 736 olarak kaydedildi.

Hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,42 azalarak 19 bin 733 adede geriledi. Satışlardaki düşüşün ardından markaların eylül performansı da merak konusu oldu. Peki, eylülde en çok hangi otomobil markaları satıldı? Zirvede hangi marka yer aldı? İşte eylül ayının en çok satan otomobil markaları...