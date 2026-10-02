Crossover tasarımında yeni dönem: OMODA X tanıtılıyor

Otomobil dünyasında kullanıcı beklentileri hızla değişirken, genç nesiller araçları artık yalnızca bir ulaşım aracı olarak görmüyor.

Tasarım, teknoloji, kişiselleştirme ve yaşam tarzının bir araya geldiği yeni bir mobilite anlayışı öne çıkıyor. OMODA | JAECOO da bu dönüşüme, “DRIVE TO THE NEXT VIBE” yaklaşımıyla cevap vermeye hazırlanıyor. Ekim ayında düzenlenecek 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında OMODA | JAECOO, ürün teknolojilerinden hibrit sistemlere, akıllı sürüş çözümlerinden yeni nesil kullanıcı deneyimine kadar uzanan yeniliklerini küresel kullanıcılarla buluşturacak. Zirve, OMODA X Night, OMODA Super Hybrid Marathon ve Super Intelligent Experience Lab olmak üzere üç ana etkinlik etrafında şekillenecek.

OMODA X ile crossover tasarımında yeni dönem!

Zirvenin en önemli etkinliklerinden biri olan OMODA X Night, markanın yeni modelinin dünya tanıtımına sahne olacak. OMODA’nın “CROSS” tasarım DNA’sını daha ileri bir seviyeye taşıyan OMODA X, spor otomobillerin dinamik çizgileri ile off-road araçların güçlü karakterini bir araya getiren yeni bir tasarım yaklaşımı sunacak. Marka, yeni modeliyle crossover segmentinde kişiselleştirme ve yaşam tarzı kavramlarını daha da öne çıkarmayı hedefliyor. OMODA X Night kapsamında yalnızca yeni model değil, farklı otomobil yaşam tarzları ve yeni nesil kullanıcıların değişen tüketim alışkanlıkları da ele alınacak.

Super Hybrid teknolojisi zorlu maratonda test edilecek!

OMODA | JAECOO’nun zirvedeki ikinci önemli başlığı ise OMODA Super Hybrid Marathon olacak. “SUPER HYBRID, SUPER VIBE” yaklaşımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte markanın Super Hybrid teknolojisi farklı kullanım senaryolarında kapsamlı testlere tabi tutulacak. Sistem; elektrikli sürüş deneyimi, güç aktarımı, verimlilik ve performans gibi farklı alanlarda gerçek kullanım koşullarında sınanacak. “5 kWh technology” olarak tanımlanan yeni teknoloji de Super Hybrid Marathon kapsamında farklı senaryolarda test edilecek. Marka böylece elektrifikasyonu yalnızca enerji verimliliği üzerinden değil, kullanıcı deneyimini ve otomobille geçirilen zamanı zenginleştiren bir teknoloji olarak konumlandırıyor.

Akıllı otomobillerde IQ’dan EQ’ya geçiş!

Zirvenin üçüncü ayağını oluşturacak Super Intelligent Experience Lab ise OMODA | JAECOO’nun akıllı mobilite teknolojilerine odaklanacak. Markanın SIVP (Super Intelligent Valet Parking) ve SIAS (Super Intelligent AI Space) sistemleri, kullanıcıların alışkanlıklarını ve tercihlerini anlayabilen daha kişiselleştirilmiş bir otomobil deneyiminin temelini oluşturuyor. OMODA | JAECOO, bu teknolojik yaklaşımı “IQ’dan EQ’ya geçiş” olarak tanımlıyor. Böylece akıllı teknolojilerin yalnızca verilen komutları yerine getiren sistemlerden çıkıp, kullanıcının ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını anlayabilen yeni nesil bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor.

Chery’nin çok markalı mobilite vizyonu sergilenecek

Ekim ayında gerçekleştirilecek Chery 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, aynı zamanda grubun farklı markalar üzerinden geliştirdiği mobilite vizyonunun da kapsamlı biçimde sergileneceği bir platform olacak. Chery, OMODA | JAECOO ve iCAUR; aile mobilitesi, genç kullanıcılar, outdoor yaşam tarzı ve akıllı araçlar ekseninde grubun çok markalı otomotiv stratejisini ortaya koyarken, AiMOGA ekosistemi de robotik ve akıllı yaşam teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturacak. Zirvede CSH (Chery Super Hybrid), SHS (Super Hybrid System), SIVP/VPD (Super Intelligent Valet Parking) ve SIAS gibi teknolojiler de ortak bir mobilite vizyonunun parçaları olarak sergilenecek.

Üç yılda 1 milyon adetlik satış

Genç ve teknoloji odaklı küresel bir marka olarak konumlanan OMODA | JAECOO, ürün gamının yanı sıra hızlı büyümesiyle de dikkat çekiyor. Marka, üç yıl içerisinde 1 milyon adetlik satış hacmine ulaşırken, bugün dünya genelinde 77 pazarda faaliyet gösteriyor. Avrupa’daki yapılanmasını da hızla genişleten marka, 22 Avrupa ülkesine giriş yapmış durumda. OMODA | JAECOO, “DRIVE TO THE NEXT VIBE” vizyonuyla otomobili yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak; tasarım, teknoloji, kişiselleştirme ve yaşam tarzının bir araya geldiği yeni nesil bir mobilite alanı olarak konumlandırmayı hedefliyor.