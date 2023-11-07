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13 yıl önce kurulduğunda ABD'nin en değerli girişimi olmuştu... İflas başvurusu yaptı

Bundan 13 yıl önce kurulduğu zaman ortak çalışma ve paylaşımlı ofis alanı şirketlerinin öncüsü konumunda olan ABD merkezli WeWork, 19 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak için iflas başvurusunda bulundu.

07 Kasım 2023 | 09:26
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 10:29
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13 yıl önce kurulduğunda ABD'nin en değerli girişimi olmuştu... İflas başvurusu yaptı

WeWork'dan yapılan açıklamada, borçlarının yeniden yapılandırması için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında alacaklı koruması talebiyle iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

WeWork'ün borçlarının yaklaşık yüzde 92'sinin sahibi olan kreditörler yeniden yapılanma planını onayladı.

Şirketin iflas başvurusu dosyasında varlıklarının 15 milyar dolar düzeyinde olduğu aktarıldı.

Geçen hafta ABD medyasında yer alan haberlerde, bir zamanlar ABD'nin en değerli girişimi olan WeWork’ün bu hafta New Jersey'de yeniden yapılanma iflası olarak bilinen 11. Bölüm dilekçesi vermeye hazırlandığı ifade edilmişti.

WeWork, ekim ayı başında yapması gereken bir borç ödemesini kaçırmıştı. Bu durum, şirketin resmi olarak iflasının ilan edileceği 30 günlük bir geri sayımı başlatmıştı.

Şirket geçen hafta borçların bir kısmının ödemesinin geçici olarak ertelenmesi için alacaklılarla anlaşma yapıldığını ve ödemesiz dönemin sona ermek üzere olduğunu duyurmuştu.

Dünya çapında 119 şehirde hizmet veren şirketin hisseleri 2023’te yaklaşık yüzde 98,5 değer yitirdi. WeWork’ün piyasa değeri 44 milyon dolara geriledi.

Suudi destekli SoftBank Vision Fonu dahil yatırımcılar WeWork'e toplam 47 milyar dolara varan değerlemeyle yatırım yapmıştı.

2019'da halka açılmak isteyen fakat yatırımcıların uzun ve kısa vadeli kiralamalar şeklindeki iş modeline şüpheyle yaklaşması nedeniyle halka açılmayı gerçekleştiremeyen WeWork, 2021’de ise daha düşük bir değerlemeyle halka açılmayı başarmıştı.

En büyük destekçisi SoftBank, girişimi desteklemek için on milyarlarca dolar harcadı, ancak şirket para kaybetmeye devam etti. Ofislerin boşaldığı Kovid-19 salgını sonrası bile ofis alanlarını doldurmakta zorlanan WeWork’ün binalarının kira bedellerinin ve borçlarının ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan, SoftBank’tan yapılan açıklamada WeWork'ün faaliyetlerini ve borçlarını yeniden yapılandırmasının desteklendiği belirtilerek, "SoftBank, yatırımcılarımızın uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edecek.” denildi.

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