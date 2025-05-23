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170 yıllık gazetenin yeni sahibi belli oldu

ABD merkezli özel sermaye şirketi Redbird Capital Partners, İngiliz Telegraph Media Group'u 500 milyon sterline satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

23 Mayıs 2025 | 19:17
170 yıllık gazetenin yeni sahibi belli oldu

Redbird'den yapılan açıklamaya göre, The Telegraph'ı 500 milyon sterline satın almak üzere sağlanan anlaşma sonrasında, şirket The Telegraph'ın tek hakim sahibi olacak.

Böylece, Abu Dhabi merkezli IMI gazetede azınlık hissedar konumuna düşecek.

Redbird'in büyüme stratejisi The Telegraph'ı uluslararası çapta büyütme hedefi doğrultusunda dijital operasyonlar, abonelikler ve gazetecilik alanlarında sermaye yatırımlarını içerecek.

Öte yandan Redbird, basılı medya alanında uzmanlaşmış İngiltere merkezli azınlık yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyor. Gazeteyi 2004'ten beri bünyesinde bulunduran Barclay ailesinin Lloyds Banking Group'a ödenmemiş borçları sonrasında bankanın The Telegraph'ın kontrolünü ele geçirmesi nedeniyle, iki yıl önce satış süreci başlamıştı.

Satın almanın ardından 170 yıllık gazetenin geleceğine ilişkin 2 yıldır süren belirsizlik ortadan kalkmış olacak.

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