2023 yılında dünyanın en güçlü 10 pasaportu

Henley Pasaport Endeksi, dünya çapında 227 varış noktasına vizesiz erişimi ölçüyor. Dünya pasaportlarını, sahiplerinin önceden vize almadan erişebilecekleri yer sayısına göre sıralıyor.

Henley & Partners tarafından yayınlanan yeni üç aylık rapora göre, üç Asya pasaportu sahiplerine diğer ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor.

Japonya, art arda beşinci kez ilk sırada yer alıyor. Verilere göre 2023 itibariyle Japon pasaportu sahipleri dünyanın %85′i olan 227 destinasyonun 193′ünü vizesiz ziyaret edebiliyor.

Asya’daki diğer iki ülke ise 192 destinasyonla ikinci sırada yer aldı: Güney Kore ve Singapur.

Listenin en altında ise Afganistan, Irak (29) ve Suriye (30) yer alıyor.

Türkiye 110 ülkeye vizesiz ve varışta vize seçeneği sunarak en güçlü pasaportlar listesinde 52. sırada yer aldı.

1 1-Japonya (193)

2 2-Singapur ve Güney Kore (192)

3 3-Almanya ve İspanya (190)

4 4-Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg (189)

5 5-Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188)

6 6-Fransa, İrlanda, Portekiz ve Birleşik Krallık (187)

7 7-Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre ve ABD (186)

8 8-Avustralya, Kanada, Yunanistan ve Malta (185)

9 9-Macaristan ve Polonya (184)

10 10-Litvanya ve Slovakya (183)