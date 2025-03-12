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AB’den ABD’ye 26 milyar dolarlık tarife misillemesi

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi.

12 Mart 2025 | 11:17
AB’den ABD’ye 26 milyar dolarlık tarife misillemesi

AB Komisyonu, ABD'nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin haksız bulunduğunu, buna karşı "hızlı ve orantılı" karşı önlemler başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri kararının, transatlantik ticareti aksatacağı, işletmelere ve tüketicilere zarar vereceği ve daha yüksek fiyatlara yol açacağı belirtildi.

AB Komisyonu'nun yeni tarifelere dikkatli biçimde ayarlanmış iki aşamalı yanıt vereceği bildirilen açıklamada, ilk aşamanın daha önce hazırlanan ve askıda tutulan karşı önlemlerin devreye alınması olduğuna dikkat çekilirken, ekonomik zarara yanıt olarak 8 milyar avro değerinde bir dizi ABD ürününün hedef alınarak 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ikinci aşamanın, 18 milyar avrodan fazla AB ihracatını etkileyen ABD tariflerine karşılık gelecek yeni tedbirleri içereceği ve 13 Nisan'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Karşı önlemlerin, ABD tarifelerinin ekonomik kapsamına denk gelen 26 milyar avro değerindeki ABD ürününe yönelik olacağı belirtilen açıklamada, AB'nin bir çözüm müzakere etmeye hazır olduğu ve sorunun çözülmesi halinde önlemlerden geri adım atılacağının da altı çizildi.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta (bugün itibarıyla) yürürlüğe girdi. AA

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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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