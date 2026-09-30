İngiltere Merkez Bankası: Yapay zeka ve enerji şoku yeni bir kriz tetikleyebilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yapay zekâ sektöründeki yüksek borçlanma ile yükselen kamu borçlarının küresel bir finansal krizi tetikleme riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

The Telegraph'ın haberine göre; Çarşamba günü yayımlanan raporda, Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle artan borçlanma maliyetlerinin; özel kredi, yapay zekâ ve devlet tahvili piyasalarındaki zayıflıkları derinleştirdiği belirtildi. Banka, devam eden çatışmaların petrol ve gaz fiyatlarını tırmandırarak 2008'den bu yana görülmeyen küresel bir tedarik şokuna yol açtığını vurguladı.

Yapay zekâ devleri İngiltere'den fazla borçlandı

İngiltere Merkez Bankası, bu yıl yapay zekâ laboratuvarlarının 450 milyar dolar borçlandığını, İngiltere'nin 2026 yılı toplam kamu borçlanmasının ise 330 milyar dolarda kaldığını açıkladı. Yapay zekâ teknolojilerinin beklenen verimlilik artışını sağlayamaması durumunda piyasalarda sert bir düzeltme yaşanabileceği kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yapay zekânın finansal sisteme yönelik siber tehditleri artırdığını belirterek önceliğin acil düzenlemelerden ziyade risklerin anlaşılması ve test edilmesi olması gerektiğini ifade etti.

Hanehalkı dirençli, riskli krediler artışta

Banka, hanehalkı ve işletmelerin düşük borç seviyeleri sayesinde genel olarak dirençli kaldığını belirtse de yüksek konut kredisi oranlarına dikkat çekti. Gelirine kıyasla yüksek miktarda kredi kullanan riskli borçluların payının bu çeyrekte %14,1'e yükseldiği aktarıldı. Finans kuruluşlarının çoğunluğu ise İngiltere finans sisteminde yüksek etkili bir kriz yaşanma riskini orta ve yüksek seviyede değerlendiriyor.