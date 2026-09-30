Okullar ne zaman kapanacak? 2026-2027 ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri

Kasım ara tatili için geri sayım sürerken, 2026-2027 eğitim öğretim yılı MEB çalışma takvimi yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler ilk ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağını ve okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor.

Peki, Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve ne zaman sona erecek? 1. ara tatil kaç gün olacak? Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte MEB takvimine göre 2026 Kasım ara tatili tarihleri...