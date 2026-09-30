Okullar ne zaman kapanacak? 2026-2027 ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri

Kasım ara tatili için geri sayım sürerken, 2026-2027 eğitim öğretim yılı MEB çalışma takvimi yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler ilk ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağını ve okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor.
Peki, Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve ne zaman sona erecek? 1. ara tatil kaç gün olacak? Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte MEB takvimine göre 2026 Kasım ara tatili tarihleri...
1 Kasım ara tatili (1. ara tatil) ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla tatile çıkacak.
MEB takviminde 5 iş günü olarak belirlenen ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2 Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman başlıyor, ne zaman sona erecek?
Yarıyıl tatili (sömestr-15 tatil), 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
3 İkinci dönem ara tatili (mart tatili) ne zaman?
İkinci dönem ara tatili (mart tatili) ise, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
4 Okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.