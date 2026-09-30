Palantir CEO'su İsveç'ten orman arazisi satın aldı: Değeri 24 milyon dolar

Palantir kurucusu ve CEO'su Alex Karp, ABD'de 450 milyar dolarlık tartışmalı yapay zeka savunma şirketiyle tanınıyor; ancak İsveç halkından farklı bir nedenle tepki çekti.

Karp İsveç'in Härjedalen bölgesinde 15 bin hektarlık orman satın aldı. Satışın yaklaşık 24 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği bildirildi. Anlaşmayı ilk olarak İsveç gazetesi Tidningen Härjedalen duyurdu.

Yayın kuruluşu, doğa yürüyüşü ve balıkçılığıyla bilinen sakin Storsjö Kapell köyünün güneyinde artık avlanmak için arazi kiralayamayacaklarını bildiren posta bildirimleri alan avcılarla konuştu. Arazinin önceki sahibi olan kağıt üreticisi Svenska Cellulosa Aktiebolaget ormancılık açısından verimsiz olması nedeniyle araziyi sattığını doğruladı. Arazide avlanmanın yasaklanması ise satış sözleşmesinin bir parçasıydı. İsveç halkı bu nedenle tepkili.

Karp'ın Plantir'in CEO'su olması nedeniyle orman arazisinin "veri merkezi" için kullanılacağına yönelik iddiaların olduğuna işaret edilirken Karp'ın şirketinin bu iddiaları yalanladığı, arazinin "uzun vadede doğa kullanımına saygılı bir şekilde" kullanılacağını ifade ettiği belirtildi.