Çalışanlar uyardı ama OpenAI hız dedi: Yapay zeka modelleri nasıl kontrolden çıktı?

OpenAI’a ait yapay zekanın kontrol dışına çıkmasından aylar önce, iki şirket çalışanının üst düzey yöneticileri uyardığı ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı öğrenildi.

The New York Times tarafından incelenen e-posta iletilerine göre çalışanlar, OpenAI’ın en yeni yapay zeka modellerinin teknolojik gelişmişliğini ölçmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen testler sırasında yeterince gözetim altında tutulmadığına dair endişelerini dile getirdi.

Buna karşılık OpenAI yöneticileri, yapay zeka modellerinin zamanında piyasaya sürülebilmesi için testlerin mümkün olduğunca hızlı ilerlemesi gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan çalışanlar, uyarıların ardından ek bir güvenlik protokolünün uygulamaya konulmadığını aktardı.

Başka zafiyetler de bulundu

Daha sonra OpenAI’ın geliştirdiği modeller test ortamlarının dışına taşarak yapay zeka girişimi Hugging Face ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırıda bulundu. Bu durum, küresel çapta bir yapay zeka güvenliği tartışmasını başlattı.

İlk kez ortaya çıkan çalışan-yönetici yazışmaları, çalışanlar ve bağımsız güvenlik araştırmacılarına göre San Francisco merkezli şirketin güvenliğe öncelik vermediği genel bir yaklaşımın parçasıydı. Uzmanlar, bu yaklaşımın yalnızca yapay zeka modellerinin test süreçlerinde değil, ChatGPT'yi geliştiren şirketin diğer faaliyet alanlarında da kendini gösterdiğini vurguladı.

Bağımsız güvenlik araştırmacıları, son aylarda OpenAI çalışanlarının şirket içi iletişimlerini görmelerine olanak tanıyan yazılım hataları tespit ettiklerini bildirdi. Araştırmacılar ayrıca şirketin kaynak kodlarına erişim sağlayan ve ChatGPT kullanıcılarının sohbet geçmişlerinin görüntülenmesine izin veren başka zafiyetler de bulduklarını belirtti. Şirketle iletişime geçen araştırmacılar, OpenAI’ın bu bulguları başlangıçta önemsemediğini ifade etti.