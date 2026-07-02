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Fed'in faiz rotasını belirleyecek kritik istihdam verisi beklentinin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Buna karşın işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye gerilerken, ücret artışları beklentilere paralel gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fed'in faiz rotasını belirleyecek kritik istihdam verisi beklentinin altında kaldı

Fed'in yakından izlediği tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kaldı. ABD iş gücü piyasasına ilişkin yakından takip edilen haziran ayı istihdam verileri, ekonomide karışık bir tablo ortaya koydu. Tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında kalırken, işsizlik oranındaki gerileme ve ücret artışlarının sürmesi piyasaların dikkatini Fed'in faiz politikasına çevirdi.

Tarım dışı istihdam beklentiyi karşılayamadı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam haziranda 57 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdamın bu dönemde 114 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam, profesyonel ve ticari hizmetler, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri alanlarında artış eğilimini sürdürürken, eğlence ve konaklama sektöründe ise istihdam kaybı yaşandı.

Önceki ay verileri aşağı yönlü revize edildi

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda nisanda kaydedilen artış 179 binden 148 bine, mayıs ayında yaşanan artış 172 binden 129 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı geriledi

ABD'de işsizlik oranı haziranda yüzde 4,2'ye geriledi. Piyasa beklentileri bu dönemde işsizlik oranının mayısta olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı haziranda 213 bin azalarak 7 milyon 94 bine indi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 61,5'e düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati, haziranda değişim göstermeyerek 34,3 oldu. ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 37,64 dolara ulaştı.

Haziranda piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazanç, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Etiketler
FED Haberleri faiz kararı Faiz politikası tarım dışı istihdam işsizlik oranı
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