ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin ederek görevine başlayacağı 20 Ocak sabahı erken saatlerde başkent Washington’dan ayrılacağı iddia edildi.

ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer, daha önce Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump’ın, tören esnasında da başkent Washington’da olmayacağını bildirdi. Yetkililer, Trump’ın törenin yapılacağı gün olan 20 Ocak sabahı erken saatlerde Washington’dan ayrılacağını ve büyük ihtimalle Florida’ya yerleşeceğini kaydetti.

Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri Biden’ın kazanmasının ardından seçimlerde hile olduğunu savunmuş ve Biden’ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti. Trump yanlıları, 6 Ocak’ta seçimlerin tescili için Senato ve Temsilcilerinin ortak oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmış ve olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump’a yönelik azil sürecini başlatmış ve Trump’ın “halkı isyana teşvik” ile suçlandığı azil maddesi 13 Ocak Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.

TRUMP’IN SOSYAL MEDYA ARAYIŞI DURDU İDDİASI

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya almasının ardından Beyaz Saray’ın Trump için yeni bir platform arayışının durduğu öne sürüldü.

Bloomberg’in haberine göre, Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Twitter’ın ABD Başkanının hesabını 8 Ocak’ta süresiz olarak askıya almasının ardından yeni bir sosyal medya platformu arayışına girdi.

Trump’ın Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino’nun da bu arayışa dahil olduğunu belirten kaynaklar, daha sonra Kushner ve Scavino’nun Gab ve Parler gibi platformların da aralarında bulunduğu bu sitelerin iyi yönetilmediğini düşündüğünü ve arayışlarını durduklarını aktardı.

6 Ocak’ta Trump destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından, Twitter 8 Ocak’ta Trump’ın Twitter hesabını “şiddeti kışkırttığı” gerekçesiyle askıya almıştı. Twitter’ın bu adımını dün Snapchat de takip etmişti.

Facebook ve Instagram ise Trump’ın hesaplarını, Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar askıya aldıklarını açıklamıştı. AA