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  • ABD'li bölgesel banka PacWest, satış dahil seçeneklerini değerlendiriyor

ABD'li bölgesel banka PacWest, satış dahil seçeneklerini değerlendiriyor

ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel banka PacWest'in de "satış" dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

04 Mayıs 2023 | 09:31
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ABD'li bölgesel banka PacWest, satış dahil seçeneklerini değerlendiriyor

Bloomberg'in, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, PacWest'in bir finansal danışmanla çalıştığı aktarıldı.

Bankanın satışa açık olmasına rağmen resmi bir açık artırma süreci başlatmadığı belirtilen haberde, "satış" dahil stratejik seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.

PacWest hisseleri, söz konusu haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetti.

Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu, hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

Böylece First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

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