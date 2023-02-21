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  • ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm

ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm

CNBC, New York Merkez Bankası verilerine dayandırdığı haberinde ABD'de mezuniyet sonrası 5 yılda en çok para kazandıran bölümleri sıralıyor.

21 Şubat 2023 | 15:39
Son Güncellenme: 21 Şubat 2023 | 15:46
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ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm

CNBC'nin haberine göre mezuniyetten sonraki 5 yıl içinde mezunları en fazla para kazandıran ilk 10 bölümden 8'i mühendislik. Bu bölümlerden mezun olanlar üniversiteden kısa bir süre sonra önemli bir gelire ulaşıyor. 

Mezuniyetin ilk 5 yılında ortalama 75.000 ABD doları maaş getiren kimya mühendisliği bölümleri en üst sırada yer alıyor. İlk 10′da mühendislik dışı ana dallar ise bilgisayar bilimleri ve iş analitiği bölümü. New York Merkez Bankası’na göre, mühendislik bölümleri kariyerlerinin ileri dönemlerinde iyi gelir elde etmeye devam ediyor. 

Mezuniyet sonrası en fazla para kazandıran 10 bölüm şöyle:

1-Kimya mühendisliği:   75 bin dolar
2-Bilgiyasar mühendisliği: 74 bin dolar
3-Bilgisayar bilimleri: 73 bin dolar
4-Uzay mühendisliği: 72 bin dolar 
5-Elektrik mühendisliği: 70 bin dolar
6-Endüstri mühendisliği: 70 bin dolar
7-Makine mühendisliği: 70 bin dolar
8-Çeşitli mühendislikler (Nükleer vb): 68 bin dolar
9-İş analitiği: 66 bin dolar
10-İnşaat mühendisliği: 65 bin dolar

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