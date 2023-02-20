Araştırmaya göre yönetici arayışı profesyonelleşti. Uzaktan çalışma, iş hayatının bir parçası haline geldi. Dijital dönüşüm konusu önem ve ağırlığını korurken, finans yönetimi de gündemin ilk sıralarında yerini alıyor. Şirketlerin uzun vadeli stratejilerini gözden geçirdiği ve yeniden planladığı bu dönemde, değişen stratejileri uygulayacak genel müdür ve genel müdür yardımcısı gibi üst düzey kadrolara da taleplerin çok yüksek. E-ticaret rolleri öne çıkacak. (Kaynak: İstihdam 500 araştırması)

1 10 YILA DAMGA VURACAK SEKTÖRLER PwC'nin bir araştırması Türkiye'de önümüzdeki 10 yıl ekonomiye domine edecek sektörlerin başında enerji, altyapı ve doğal kaynakların geldiğini gösteriyor. Bu sektörleri, turizm ve ardından yazılım sektörleri takip ediyor. Aynı araştırmanın dünyaya ilişkin sonuçlarında ise teknoloji ilk sırada yer alıyor. Bilişim ve iletişim teknolojileri ikinci sırada ve enerji, altyapı ve doğal kaynaklar üçüncü sırada bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yetenek ihtiyacı tablosunun, bu tabloyla uyumlu bir seyri olacağını düşünülüyor. Sektörel bakışın yanı sıra genel olarak tüm sektörler için geçerli bir durumu da söz konusu. Son yıllarda e-ticaretin tüm sektörlerde katlanarak büyümesi, bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi yöneticilere olan talebin hızla yükselmesine neden oldu.

2 2023'TE DE E-TİCARET ROLLERİ ÖNEMLİ OLACAK 2023 yılında da e-ticaret rollerinin öne çıkacağı söyleyen Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, 2023 yılında lojistik, satış pazarlama ve finans sektörlerinde iş alımlarda artış beklediklerini dile getiriyor. Araştırmaların da sosyal medya üzerinden yapılan e-ticaret alışveriş hacminin 2023'te yüzde 25 artarak 1 trilyon doları aşacağını gösterdiğini söyleyen Ergene, şunları ekliyor: "Özellikle eğitim, endüstri, sağlık, oyun, savunma sanayi, kültür-turizm, seyahat ve eğlence alanlarında hızla artan VNR yatırımlarının da 2023'te yüzde 50 büyüyeceği ve pazar hacminin 7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

3 YAPAY ZEKA Bu gelişme doğal olarak bu alandaki işe alımları pozitif yönde etkileyecek. Elbette veriyi işleyen, kullanan ve faydaya dönüştüren sektörler 2023'ün öne çıkacak sektörleri arasında yer alacak. Örneğin yapay zeka, yazılımın da önüne geçmesi beklenen alanlardan biri olacak"

4 İŞ BAŞVURUSU YAPANLAR İÇİN 6 TÜYO 1-Yeni yeteneklerde aranan üç ana özellik: yaratıcılık, öğrenebilirlik, esnek beceri setine sahip olmak olarak ortaya çıkıyor. Bu özelliklere bakıldığında da dijitalleşmenin etkisi görülüyor. Çalışanların sürekli kendilerini yenilemeleri, meslek grubu bağımsız dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetenek dönüşümlerini yapmaları gerekiyor.

5 2- Uzmanlaşma, teknik yetkinlik, kendi alanındaki gelişmeleri ve yeni trendleri takip etme önceliği de aranan özellikler arasında yer alıyor.

6 3- Yetkinliklere ek olarak özgeçmişlerin doğru, anlaşılır ve düzenli olması, görüşmelerde yetkinliklerin doğru sözel ve beden dili ile ifade edilmesinde de fayda var.

7 4- İş başvurusu esnasında adaylar kendi yeteneklerini ortaya çıkarabileceği, kariyer basamaklarında yeni kazanımlar elde edebileceği ve çalışma hayatında verimli olabileceği ilanları tercih etmeli.

8 5-Adayların başvuru esnasında şirketlerin çalışanlarına uyguladığı politika ve gelişim fırsatlarını araştırmaları da büyük önem taşıyor.

9 6-Hızlı dönüşüme uyum sağlanmasında belirleyici rolü olan ‘esneklik yetenekleri' daha da kıymetleniyor. Çalışanların hangi düzeyde olurlarsa olsunlar bu konuya dikkat etmeleri ve kendilerini bu yönde geliştirmeye çalışmalarını gerekiyor.

10 EN FAZLA ARANILAN POZİSYONLAR 1-Satış ve pazarlama

11 2-Yazılım mühendisleri ve uzmanları

12 3-Dijital pazarlama uzmanları

13 4-Dijital dönüşüm uzmanı

14 5-E-ticaret ve lojistik yöneticileri