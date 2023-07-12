ARA
Bist 100
6356,73
-0,1%
Bist 100
Dolar/TL
26,1514
0,1294%
Dolar/TL
Euro/TL
29,0681
1,097%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1116
0,9678%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1642,52
1,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'de mortgage faizleri 8 ayın rekorunu kırdı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,07 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

12 Temmuz 2023 | 16:46
0
ABD'de mortgage faizleri 8 ayın rekorunu kırdı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 7 Temmuz ile biten haftada, mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,9 artış gösterdi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,85'ten yüzde 7,07'ye çıkarken, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,30'dan yüzde 6,42'ye yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, gelen ekonomik verilerin ekonomi hakkında karışık sinyaller göndermeye devam ettiğini belirterek, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu yavaşlatmak için daha uzun süre faiz oranlarını yüksek tutacağını beklediğini vurguladı.

Kan, 30 yıllık mortgage faizi oranının Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğine dikkati çekerek, konut satın alma başvurularının geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 26 düştüğünü kaydetti.

Yüksek oranlar nedeniyle yeniden finansman talebinin düşük kaldığına işaret eden Kan, refinansman endeksinin haziran başından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1642,52 1,22%
  • ALTIN ONS 1953,59 1,11%
  • BIST 100 6356,73 -0,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1514 0,1294%
  • EURO/TURK LIRASI 29,0681 1,097%
  • EURO/USD 1,1116 0,9678%
  • INGILIZ STERLINI 1,29873 0,42762%
  • JAPON YENI 138,484 -1,35%
  • KANADA DOLARI 1,31628 -0,52673%
  • RUS RUBLESI 90,4 0,1651%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak
TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
GERİ
İLERİ
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL