Dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda: İran geçişleri durdurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, bölgedeki güvenlik riskleri ve yabancı müdahaleler gerekçe gösterilirken, tüm gemi geçişlerinin durdurulduğu bildirildi.

"Yabancı müdahale güvenlik riskini artırdı"

Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtilerek, birkaç saat önce bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalıştığı ifade edildi.

Uyarı atışlarının ardından kapatma kararı

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı öne sürülen gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu aktarılarak, "Bu olay sonucunda ve yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak." denildi.

"Amerikan müdahaleleri sona erene kadar geçiş olmayacak"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtilerek, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Küresel enerji piyasaları yakından izliyor

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'nden dünya pazarlarına taşınan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle boğazdaki olası bir kapanma kararı, uluslararası enerji ticareti, petrol fiyatları ve küresel deniz taşımacılığı açısından yakından takip ediliyor.