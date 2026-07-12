Son 10 yılın en yükseği: Kuru kayısıda ihracat ortalaması 9 doları buldu

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısı, geçen yıl yaşanan zirai dona rağmen kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.

Bu yıl ihracatçılar, yılın ilk 6 ayında 12 bin 844 ton kayısı ihraç ederken, 115 milyon 248 bin dolar gelir elde etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 12 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanmasına rağmen stoklardaki ürünlerle ihracatın sürdürüldüğünü söyledi.

Ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, "İlk 6 aya baktığımız zaman 12 bin 844 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, 115 milyon 248 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Fiyat ortalamalarımıza baktığımız zaman son 10 yılın en yüksek ihracat ortalamalarını görüyoruz. 9 doların üzerinde bir ihracat ortalaması söz konusu." dedi.

İhracatta yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor



Özcan, yaş kayısı hasadının sürerken kurutmalık ürünlerin de işlenerek depolara alınmaya başlandığını ifade etti.

Üreticilere ve ihracatçılara hayırlı bir sezon dileyen Özcan, şunları kaydetti:

"Bu yıl yeni mahsul ve hasat dönemimiz başladı. Stoklarda kalan ürünlerde sona geldik. 1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat dönemi açılacak ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yıl kaybettiğimiz pazarlarla ilgili yoğun mücadele vereceğiz. Orta Asya krizini aşacağız ve yolumuza devam edeceğiz."