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  • ABD gişelerinde artık 'Kara Şövalye'nin rekoru kıran bir film var

ABD gişelerinde artık 'Kara Şövalye'nin rekoru kıran bir film var

Barbie filmi bu kez ABD'de yeni bir rekora imza attı...

17 Ağustos 2023 | 13:26
Son Güncellenme: 17 Ağustos 2023 | 13:32
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ABD gişelerinde artık 'Kara Şövalye'nin rekoru kıran bir film var

Greta Gerwig'in yönettiği film 2008 yapımı 'Kara Şövalye'yi geride bıraktı. Salı günü itibarıyla “Barbie” ABD gişesinde 537.4 milyon dolar hasılata ulaşarak yönetmen Christopher Nolan'ın 536 milyon dolarla gişe rekorları kıran Batman filmi Kara Şövalye'nin rekorunu kırdı. Barbie, Warner Bros. tarihinde ABD gişesinde en çok hasılat yapan film oldu.

Warner Bros. Discovery Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Barbie"nin iki haftadan kısa bir süre önce 1 milyar dolarlık eşiğe ulaştığını, ardından küresel olarak 1.2 milyar dolar sınırını geçtiğini duyurdu. Bu rakam aynı zamanda Gerwig'e tarihin en çok hasılat yapan kadın yönetmen ünvanını getirdi.

CNN'e göre bu başarıda yine Christopher Nolan tarafından yönetilen ve sinemaseverleri Barbie ile birlikte adeta salonlara davet eden “Oppenheimer” ile “Barbie”ye atfen kullanılan “Barbenheimer” fenomeninin de payı var.

Barbie aynı zamanda Nisan ayında vizyona giren ve bugüne dek ABD gişesinde 574,2 milyon dolar hasılat yapan “The Super Mario Bros. Movie” filmini geride bırakma yolunda ilerliyor. "The Super Mario Bros. Movie"nin toplam hasılatı 1 milyar 355 milyon dolar ve "Barbie"nin bu rakamı da geçerek dünya çapında yılın en çok kazanan filmi olması bekleniyor.
 

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