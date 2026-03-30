ABD-İsrail-İran savaşında 31. gün: Tahran'da art arda patlamalar, bölge yeni bir eşikte

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ülkede "rejim değişikliği" yapıldığını ve yeni yönetimin daha "makul" olduğunu öne sürdü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Air Force One uçağında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "Biz zaten rejimi değiştirdik. Daha önce kimsenin muhatap olmadığı farklı insanlarla muhatap oluyoruz. Tamamen farklı bir grup. Bu nedenle bunu rejim değişikliği olarak değerlendiririm." dedi.

ABD'nin önerdiği 15 maddelik ateşkes planına İran'ın yanıt verip vermediğine ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Verdiler. Bize maddelerin çoğunu verdiler. Neden vermesinler ki?" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da inşası süren balo salonuna ilişkin açıklamalar

Donald Trump, Beyaz Saray'ın doğu kanadına yapılacak balo salonunun altında güvenlik odaklı bir kompleks inşa edildiğini ve projenin tamamen kendisi ve bağışçılar tarafından finanse edildiğini öne sürdü.

Balo salonunun altında "devasa bir kompleks" inşa edildiğini belirten Trump, çalışmaların planlanandan hızlı ilerlediğini aktardı.

Trump, "Ordu, balo salonunun altında devasa bir kompleks inşa ediyor ve söz konusu inşaat devam ediyor. Çok iyi gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yer altındaki yapının, güvenlik önlemleriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, balo salonunun altında inşa edilen kompleksle bağlantılı olarak çift amaçlı bir işlev göreceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Kurşun geçirmez camlarımız var. Dron geçirmez çatılarımız ve tavanlarımız var. Her şey dron ve kurşun geçirmez ve ne yazık ki, bunun iyi bir şey olduğu çağda yaşıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projenin kamu kaynakları kullanılmadan hayata geçirildiğini savunan Trump, finansmanın tamamen kendisi ve bağışçılar tarafından sağlandığını öne sürdü.

Trump, "Ödenen tüm para benim tarafımdan ve bağışçılar tarafından ödeniyor. Hepsi bağışçılardan geliyor. Balo salonuna devletten tek kuruş bile para gitmiyor." sözlerini sarf etti.

Donald Trump, çalışmaların hem planlanandan önce ilerlediğini hem de bütçenin altında olduğunu dile getirdi.

Trump, balo salonunun, mimari olarak Beyaz Saray ile uyumlu olacak şekilde tasarlandığını aktararak, "Bence dünyanın en büyük balo salonu olacak. Tam da Beyaz Saray'a yakışır nitelikte, ki bence bu çok önemli." dedi.