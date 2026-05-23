Lider Faktoring’ten bedelsiz sermaye artırımı kararı

Lider Faktoring A.Ş., bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin 6’ncı maddesinin 6’ncı fıkrası kapsamında, şirketin mevcut 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 1.088.802.000 TL’den (Bir Milyar Seksen Sekiz Milyon Sekiz Yüz İki Bin Türk Lirası), 561.198.000 TL (Beş Yüz Altmış Bir Milyon Yüz Doksan Sekiz Bin Türk Lirası) artırılarak yüzde 51,54 oranında yükseltilmesi ve 1.650.000.000 TL’ye (Bir Milyar Altı Yüz Elli Milyon Türk Lirası) çıkarılması kararlaştırıldı.