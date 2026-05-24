Antalya’da mayıs sonunda 5 metrelik kar engeli

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 100 metre rakımlı Eğrigöl Yaylası ile Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe Yaylası başta olmak üzere birçok bölgede iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.
Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu yayla yollarında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 60 kilometrelik güzergahta çalışma yürütüyor. Özellikle Gündoğmuş ilçesini 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda hummalı bir çalışma dikkat çekiyor.
1 Yörüklerin göç yolu açılıyor
Mayıs ayının sonuna doğru yaylalara çıkmaya hazırlanan Yörükler için yolların ulaşıma açılması hedefleniyor
Yaklaşık 10 köyün kullandığı yayla yolunun halen kar nedeniyle kapalı olduğu öğrenilirken, belediye ekipleri iş makineleriyle yolu açabilmek için aralıksız çalışıyor. Yetkililer, Gündoğmuş yaylalarında başlayan karla mücadele çalışmalarının Akseki'nin Göktepe Yaylası'na kadar devam edeceğini bildirdi.
3 Eğrigöl taştı, yollar su altında kaldı
Karların erimesiyle birlikte Eğrigöl'de su seviyesinin yükseldiği, taşan göl sularının bazı yayla yollarını kapladığı görüldü. Bölgedeki kar kütleleri ve su taşkınları nedeniyle arazi araçları ile Yaylaya gezmeye giden doğaseverler zaman zaman ilerlemekte zorlandığı belirtildi.
4 Doğaseverlerden kar üstünde drift keyfi
Bir yanda ekipler karla mücadele ederken, diğer yanda Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerden araçlarıyla bölgeye çıkan doğaseverler ise kar üzerinde drift yaparak eğlenceli anlar yaşadı.