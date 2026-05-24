Antalya’da mayıs sonunda 5 metrelik kar engeli

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 100 metre rakımlı Eğrigöl Yaylası ile Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe Yaylası başta olmak üzere birçok bölgede iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu yayla yollarında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 60 kilometrelik güzergahta çalışma yürütüyor. Özellikle Gündoğmuş ilçesini 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda hummalı bir çalışma dikkat çekiyor.