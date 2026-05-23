Borsa İstanbul’da bayram düzenlemesi: Takas tarihleri değişecek

Borsa İstanbul’da 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü tamamlanacak.

Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik yapıldı. Buna göre pay piyasasında, 22 Mayıs Cuma günü yapılan işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Borsada 26 Mayıs Salı yarım gün seans yapılacak olup, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günü seans düzenlenmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs'ta fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. 25 Mayıs 2026 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

