Borsada hareketli bir hafta yaşandı: 12 şirket 2026 yılı temettü planını açıkladı

Borsa İstanbul’da gözler temettü ödemelerine çevrilirken, geçen hafta boyunca 12 şirket 2026 yılına ilişkin kâr payı dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yatırımcılarıyla paylaştı.
İşte hafta boyunca KAP üzerinden kâr payı dağıtacağını açıklayan 12 şirket ve ödeme detayları:
1 Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda iki taksit halinde temettü dağıtılacak. Hisse başına brüt 0,2747252 TL, net 0,2335164 TL ödeme yapılacak. Temettü ödemeleri 31 Temmuz ve 25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2 Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS)
Şirketin Yönetim Kurulu kararı kapsamında hisse başına brüt 2,1688837 TL, net 1,8435511 TL temettü dağıtılması planlanıyor. Ödemenin 30 Eylül’e kadar tamamlanacağı açıklandı.
3 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)
Yönetim Kurulu kararıyla yatırımcılara hisse başına brüt ve net 0,0077 TL temettü ödenecek. Dağıtım tarihi 23 Haziran olarak duyuruldu.
4 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
Genel Kurul onayıyla hisse başına brüt 0,210116 TL, net 0,1785986 TL kar payı dağıtılacak. Ödemelerin 28 Temmuz’da yapılması planlanıyor.
5 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)
Genel Kurul kararı kapsamında hisse başına brüt 1,8804153 TL, net 1,598353 TL temettü ödemesi yapılacak. Temettü tarihi 1 Haziran olarak açıklandı.
6 Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)
Şirket Genel Kurulu, hisse başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü dağıtımını onayladı. Ödeme tarihi 18 Haziran olacak.
7 Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)
Genel Kurul kararı doğrultusunda yatırımcılara hisse başına brüt 0,020818 TL, net 0,0176953 TL temettü verilecek. Dağıtımın 10 Kasım’da yapılacağı belirtildi.
8 Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Şirket, Genel Kurul onayıyla hisse başına brüt 0,1882166 TL, net 0,1599841 TL temettü dağıtacak. Ödeme tarihi 8 Haziran olarak açıklandı.
9 Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Yönetim Kurulu kararı kapsamında hisse başına brüt 0,0166666 TL, net 0,0141666 TL temettü ödemesi yapılacak. Dağıtım tarihi 25 Ağustos olacak.
10 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
Şirket Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 0,0576923 TL, net 0,0490384 TL temettü dağıtımını kararlaştırdı. Ödemelerin 24 Ağustos’ta yapılması planlanıyor.
11 Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)
Şirket nakit temettü dağıtmayacağını açıkladı. Bunun yerine kar payından karşılanmak üzere yatırımcılara yüzde 70 oranında bedelsiz pay verilmesi planlanıyor.
12 Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hisse başına brüt 0,0931544 TL, net 0,0791812 TL temettü dağıtımı yapılacak. Ödeme tarihi ise henüz açıklanmadı.