Şirketimiz ile savunma sanayi ve acil durum altyapıları alanında faaliyet gösteren, hızlı kurulum ve demonte edilebilir hangar sistemleri ile acil durum köprüsü çözümleri geliştiren Norveç menşeili NORDIC DEPLOYMENT AS arasında, SAHA EXPO 2026 kapsamında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde, tarafların ürün ve çözüm portföylerinin karşılıklı olarak değerlendirilmesi, Şirketimizin savunma sanayiine yönelik çelik ve galvaniz altyapı çözümleri ile hangar sistemlerinin ilgili firmanın mevcut müşteri ağına sunulması, ayrıca ilgili firmanın ürünlerinin Şirketimiz tarafından belirli pazarlarda değerlendirilmesine yönelik potansiyel iş birliği imkanları ele alınmıştır. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrasında bir partnerlik anlaşması imzalanmış olup, söz konusu partnerlik anlaşmasının ilk yıl için yaklaşık 10 Milyon Euro tutarında iş hacmi yaratması beklenmektedir.