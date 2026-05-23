Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde, İşveren Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile devam eden 360.000.000 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bugüne kadar kesilmiş faturalar ile 564.097.394 TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır. Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde çalışmalarımız devam etmektedir.
2 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, bilişim sektöründe faaliyet gösteren müşterimizden; kurumların dijital dönüşüm süreçlerine yönelik güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir teknoloji altyapılarının oluşturulmasını kapsayan "Kurumsal Hibrit Bulut ve Güvenli Sanal Çalışma Alanı Dönüşüm Projesi" kapsamında, sanal çalışma ortamları, hibrit bulut altyapıları ve yüksek performanslı kurumsal bilişim çözümlerini içeren KDV dahil 1.006.231,20 ABD Doları tutarında sipariş alınmıştır. Söz konusu proje kapsamında çalışmalar proje takvimine uygun şekilde yürütülecektir. Bu proje, şirketimizin müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğunda uçtan uca teknoloji çözüm ortağı olma vizyonunu desteklemekte; güvenli erişim, merkezi yönetim, sürdürülebilir altyapı ve yeni nesil dijital çalışma modelleri alanlarındaki yetkinliğini daha da güçlendirmektedir. Projenin ayrıca, Şirketimizin kurumsal teknoloji ekosisteminde yüksek katma değerli dönüşüm projeleri geliştirme kapasitesine katkı sağlaması beklenmektedir.
3 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile savunma sanayi ve acil durum altyapıları alanında faaliyet gösteren, hızlı kurulum ve demonte edilebilir hangar sistemleri ile acil durum köprüsü çözümleri geliştiren Norveç menşeili NORDIC DEPLOYMENT AS arasında, SAHA EXPO 2026 kapsamında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde, tarafların ürün ve çözüm portföylerinin karşılıklı olarak değerlendirilmesi, Şirketimizin savunma sanayiine yönelik çelik ve galvaniz altyapı çözümleri ile hangar sistemlerinin ilgili firmanın mevcut müşteri ağına sunulması, ayrıca ilgili firmanın ürünlerinin Şirketimiz tarafından belirli pazarlarda değerlendirilmesine yönelik potansiyel iş birliği imkanları ele alınmıştır. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrasında bir partnerlik anlaşması imzalanmış olup, söz konusu partnerlik anlaşmasının ilk yıl için yaklaşık 10 Milyon Euro tutarında iş hacmi yaratması beklenmektedir.
4 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından 06.05.2026 tarihinde kamuya duyurulan "Anasistem Donanım Satın Alım, Bakım ve Destek" sözleşmesi kapsamında yürütülen tedarik, kurulum ve devreye alma süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. İlgili sistemler müşteri ortamında canlı kullanıma alınmış olup, proje planlanan kapsam ve takvim çerçevesinde başarıyla devreye alınmıştır.
5 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Açıklama şöyle:
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zekâ destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469.974.000 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
6 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Dr.Abdurrahman Yurtaslan Hastanesi Başhekimliği arasında ‘'8 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı'' sözleşmesi 36.637.129,90 TL bedelle imzalanmıştır.
-Şirketimiz ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimliği arasında ‘'36 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı'' sözleşmesi 96.983.458.80 TL bedelle imzalanmıştır.
Not:
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
45.3. İhale Komisyonu Kararı imzalandıktan sonra ihale uhdesinde kalan istekli ile sözleşme imzalanacaktır. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan açılış tarihine göre kurulum süresi dikkate alınarak yer teslim tarihi belirlenecek olup, yükleniciye idarenin resmi yazısı ile yer teslim tarihi bildirimi yapıldıktan sonra yazı içeriğinde belirtilen tarihte yer teslimi yapılarak yüklenicinin 120 takvim günü içinde kurulumları eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. 45.4. Hastanenin faaliyete geçeceği tam tarih belli olmaması sebebiyle, kurulum süreci sözleşme süresine dahil edilmeyecektir. Kurulum tamamlandıktan sonra hastanenin faaliyete geçtiği ve hasta kabulüne başlandığı tarihten itibaren, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi idaresinin yükleniciye resmi yazı ile işe başlayış bildirimi ile işe başlanacak olup, işe başlama tarihi sözleşmenin ilk günü olarak kabul edilecektir.
7 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (KARSN)
Açıklama şöyle:
Karsan Otomotiv Marin Ayala Bayimiz ile İspanya Transports Urbans de Sabadell arasında toplam 9 adet e-ATA 12 metre araç için sözleşme imzalanmıştır.
8 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, havacılık sistemlerinin tedarikine yönelik olarak 2.250.000 USD+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.