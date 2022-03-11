ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs ve JPMorgan Rusya’daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından Goldman Sachs, Rusya’dan çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası oldu.

Goldman Sachs, düzenleyici ve lisans gerekliliklerine uygun olarak Rusya’daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurmuştu.

ABD’li yatırım bankalarından Goldman Sachs, Rusya’daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, düzenleyici ve lisans gerekliliklerine uygun olarak bankanın Rusya’daki işini sonlandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, piyasada önceden var olan yükümlülükleri yönetme veya kapatma konusunda bankanın dünya genelindeki müşterilerini desteklemeye odaklandığı kaydedildi.

JPMorgan da işlerini sonlandırdı

Goldman Sachs’ın ardından JPMorgan da Rusya’daki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, JPMorgan’ın dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya’daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığı bildirildi.

Mevcut faaliyetlerin sınırlandırıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca firmanın insani yardım çabalarını desteklemek için toplam 5 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu anımsatıldı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Batı ülkeleri, Rusya’ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

Söz konusu yaptırımlardan dolayı Batılı finans kuruluşları için Rusya’da faaliyet göstermek giderek daha zor hale gelmişti.