Alman basınına göre Mark, Euro ve Bitcoin'den sonra sıra onda

Focus Online "Şimdiye kadar stablecoin’ler kripto dünyasında pek ön planda değildi. Ancak son dört aydır bu durum değişiyor. Para piyasasındaki teknolojik devrim başladı" yorumu yapmış.

Haberde şu yorumlar var:

Yaklaşık 2700 yıl önce, Küçük Asya’da-bugünkü Türkiye topraklarında-yaşayan Lidyalılar ilk madeni paraları bastı ve o günden bu yana paranın mucidi olarak kabul ediliyorlar. Bu yılın 18 Temmuz’unda ise Donald Trump GENIUS Act yasasını yürürlüğe soktu. Ve bu iki “icat” belki de birbirine denk önemde. Ancak Lidyalılar bugün büyük ölçüde unutulmuşken, Trump stablecoin’in kalıcı biçimde Amerikan icadı olarak para tarihine geçmesi için her şeyi yapıyor"

Peki, neden?

Focus'a göre büyük kusuru giderilmiş bir kripto para olması amaçlanıyor. Yani vahşi şekilde dalgalanmayan, bunun yerine ABD doları gibi “normal” bir para birimine sabitlenmiş bir dijital para.

BİR DENEY GİBİ

Makaleye göre bu, mevcut para düzenini sorgulayan bir deney. ABD bu deneyin arkasında duruyor, çünkü doların kripto paralar nedeniyle küresel hâkimiyetini kaybetmesini seyirci kalarak izlemek istemiyor. Euro, dolar, ruble merkez bankaları tarafından çıkarılıp kontrol edilirken, stablecoin’ler bugüne kadar özel sektörün elindeydi. Şimdi Trump devreye giriyor.

Stabil Kripto Para nedir

Stabil kripto para birimi, genellikle blok zinciri veya dağıtılmış defter teknolojisi gibi teknik bir altyapı ile temsil edilen ve ABD doları, ABD Hazine tahvilleri veya diğer likit varlıklar gibi gerçek dünya varlıkları tarafından desteklenen dijital bir tokendir. Bitcoin veya Ethereum gibi saf kripto paraların sabit bir değeri yoktur ve arz ve talebe göre belirlenirken, stabil kripto para birimi geleneksel merkez bankası kontrolündeki para birimleri ile kripto para dünyası arasında bir köprü görevi görür.

Trump, bilinçli olarak stablecoin devrimine inanıyor



Bu devrim ABD öncülüğünde ortaya çıkıyor. Trump yönetiminde, Amerika Birleşik Devletleri, dijital form da dahil olmak üzere, doların küresel olarak güvence altına alınması stratejisini izliyor. Temmuz ayından bu yana, GENIUS Yasası, stablecoin ihraççılarını token'larını ABD doları ve ABD Hazine tahvilleriyle desteklemeye zorunlu kılıyor. Resmi açıklamada, amacın "ABD Hazine tahvillerine olan talebi artırmak ve doların küresel rezerv para birimi statüsünü sağlamlaştırmak" olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı, dijital varlıkların ve stablecoin'lerin ABD finans merkezini güçlendirmesi gereken bir sonraki büyük inovasyon alanı olduğunu savunuyor.