Orta Doğu'daki gerilim altını etkilemeyi sürdürüyor: 5 Mart 2026 gram, çeyrek ve ons altın ne kadar?

Orta Doğu’da günlerdir süren gerilim küresel piyasalarda etkisini göstermeyi sürdürürken altın fiyatlarındaki hareket de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Artan jeopolitik risklerin ardından güvenli liman olarak görülen altına yönelim dikkat çekiyor. Peki, 5 Mart 2026 sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın kaç liradan işlem görüyor?
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.272,8 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.232 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.472 TL
- Tam altın satış fiyatı: 48.923,78 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.720 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.150,9 dolar