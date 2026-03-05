Annelikten doğan gıda girişimi

Uzman gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu’nun girişimcilik hikâyesi, planlı bir iş fikrinden çok annelikle birlikte değişen bakış açısının doğal bir sonucu olarak başladı.

Ekonomist’in 15 - 28 Şubat 2026 tarihli sayısından

Kızının doğumunun ardından market raflarındaki ürünleri daha sorgulayıcı bir gözle inceleyen Bayburtluoğlu, özellikle bebek ve çocuklara yönelik temiz içerikli gıdalara ulaşmanın zorluğunu fark etti. Katkı maddeleri, işlenmiş ürünler ve içerik belirsizlikleri, onu kendi çözümünü üretmeye yönlendirdi. Eşinin işi nedeniyle Kırklareli’ne taşınmaları ve aktif iş hayatına ara vererek evde çocuk büyüten bir anne olması, bu sorgulamayı daha da derinleştirdi. Uzun emzirme gecelerinde zihninde şekillenen fikir, zamanla Makarna Lütfen markasının temelini attı. Bayburtluoğlu bu süreci, “Uzun emzirme gecelerinde sürekli ‘Ben bir şey yapmalıyım’ diye düşünüyordum. Marketlerde güvenle alabileceğim ürün bulamamak beni buna itti” sözleriyle anlatıyor.

Tüketilebilir hale getirdi

Makarna Lütfen’in çıkış noktası, bebeklere ve çocuklara yedirmekte zorlanılan sebze, et ve peynir gibi besinleri daha kolay tüketilebilir hale getirmek oldu. Bayburtluoğlu, bu besinleri makarnanın içine entegre ederek hem besleyiciliği yüksek hem de temiz içerikli ürünler geliştirdi. “Bir gıda mühendisi anneden temiz ve sağlıklı gıdalar” yaklaşımıyla yola çıkan marka, zaman içinde sadece bebek ve çocuklara değil, tüm aileye hitap eden bir yapıya evrildi. Bugün Makarna Lütfen, altı aydan büyük her yaş grubuna yönelik yaklaşık 300 ürünün yer aldığı geniş bir portföy sunuyor. Markanın ana satış kanalı olan makarnalutfen. com, aynı zamanda temiz içerikli ürünleri bir araya getiren bir pazaryeri işlevi görüyor. Makarna Lütfen, 2025 yılı sonunda aylık 750 sipariş seviyesini aşarken, yıllık 750 bin paketlik üretim hacmine ulaştı. Aynı dönemde ekip büyüklüğü 37 kişiye çıktı.

Fonksiyonel rekabet

Gıda sektöründe rekabetin giderek yoğunlaştığı bir ortamda Makarna Lütfen’i ayrıştıran temel unsur ise inovasyon yaklaşımı oldu. Bayburtluoğlu, inovasyonu yalnızca yeni ürün geliştirmek olarak değil, fonksiyonellik temelli bir AR-GE süreci olarak ele alıyor. Ona göre sektörde kalıcı fark yaratmanın yolu, ürünün fonksiyonelliğini bilimsel bilgiyle desteklemekten geçiyor.

“Makarna Lütfen, büyümesini kontrollü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. 2026 sonu için günlük bin–bin 250 paket üretim bandına ulaşmak ve yıllık üretimde milyon paket eşiğini aşmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” diyen Bayburtoğlu, aynı dönemde offline satış kanallarına girişin tamamlanacağını, 2027 için yeni ürün lansmanları ve ihracat adımlarının gündemde olduğunu belirtiyor.

Finansal tarafta ise 2025 yılında belirlenen büyüme hedeflerinin yakalandığını belirten Bayburtluoğlu, 2026 için dolar bazında en az yüzde 10 büyüme hedefiyle ilerlediklerini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlar; üretim kapasitesini artırırken kalite, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliği korumaya odaklanıyor.