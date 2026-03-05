İran'dan açıklama: "Türkiye topraklarına füze atmadık"

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Aynı açıklamada, Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının ise söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğunun tespit edildiği de kaydedilmişti.