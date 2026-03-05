Piyasaların gözü dövizde: 5 Mart 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

Orta Doğu’dan gelen haberlerin etkisiyle küresel piyasalarda belirsizlik sürerken döviz kurlarındaki hareket de yakından izleniyor. Jeopolitik gelişmelerin ardından yatırımcıların odağında dolar ve eurodaki son durum yer alıyor. Peki, 5 Mart 2026 sabahı itibarıyla dolar ve euroda son durum ne? Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 08:53 itibarıyla 43,9737 (alış) 43,9884 (satış) seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 51,2128 bandında seyrediyor.

Sterlin aynı saat itibarıyla 58,7639 (satış) 58,8480 (satış) seviyesinde işlem görüyor.