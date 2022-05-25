Almanya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının Şubat ayının sonundan itibaren artan bir etkiye sahip olmasına rağmen yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü.

Destatis, öncü verilerle, 29 nisanda ekonominin ilk çeyrekte yüzde 0,2 genişleyeceğini öngörmüştü.

Böylece, ilk çeyrekteki yüzde 0,2’lük büyümenin ardından Alman ekonomisi teknik olarak resesyona girmemiş oldu. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmüştü.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH’si yüzde 3,8 arttı.

Destatis açıklamasına göre, ülkede GSYH, Kovid-19 salgını başlamadan önceki çeyrek olan 2019’un son çeyreğine göre yüzde 0,9 düşük kaldı.

Birinci çeyrekte özel harcamalar, artan ürün fiyatlarının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azalırken, kamu harcamaları yüzde 0,1 arttı. Makine ve ekipman harcamalarında yüzde 2,5 ve inşaat yatırımlarında yüzde 4,5 artış gözlemlendi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 2,1 geriledi.

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonomideki zor duruma rağmen, Alman ekonomisinin 2022’ye hafif bir büyüme ile başladığını belirterek, “Ukrayna’daki savaş ve devam eden Kovid-19 pandemisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve artan fiyatlar mevcut sıkıntıları artırdı.” dedi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları ve Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları konusundaki belirsizlik yüksek kalırken, artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle yüksek enflasyon, şirketler ve tüketiciler için bir yük oluşturmaya devam ediyor.

Alman hükümeti, 27 Nisan’da 2022 için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden dolayı bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,2’ye çekmişti.

Yılın başında Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla özel tüketimin ve imalatın önemli ölçüde artması ve böylece ekonominin hızlı toparlanması beklenirken, bu beklentinin artan enerji fiyatları, arz darboğazları ve son 40 yılın en yüksek enflasyonu nedeniyle sona erdiği belirtiliyor.

Ülkede Nisan’da enflasyon yüzde 7,4’e yükselerek 1981’den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Ekonomistler hala Alman ekonomisinin bu yıl büyümesini beklerken, büyüme tahminleri Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın öncesine göre aşağı yönlü revize ediliyor.

İkinci çeyrekte ekonomi de daralma bekleniyor

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya’nın ilk çeyrek ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmesinde, Destatis’in öncü verilerle Alman ekonomisinin yüzde 0,2 genişleyeceğini duyurduğunu hatırlatarak, “Yeni olan, GSYH büyümesinin bileşimi, özel tüketimin art arda ikinci çeyrekte daraldığını ve net ihracatın büyümeyi sınırladığı, inşaat sektörü ve şirketlerin stokları doldurmasının ise ekonomide başka bir daralmanın önlenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Brzeski, “Bugün açıklanan veriler Alman ekonomisi için herhangi bir rahatlama getirmedi. Şimdilik bu veriler ikinci çeyrekte ekonomide hafif bir daralma görüşümüzü teyit ediyor.” ifadesini kullandı.