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Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) bugün KAP'a rezerv tespit çalışmalarına ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

11 Haziran 2025 | 19:16
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 19:25
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz tarafından 19.07.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, bağlı ortaklığımız Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığı; bu kapsamda, olası rezerv miktarının belirlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarına başlanmasına karar verildiği kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bu doğrultuda, Sivas ili Kangal ilçesi yakınlarında yer alan ve 5.800 hektarı aşkın bir alanı kapsayan ruhsat sahasının 14 hektarlık bölümünde başlatılan yoğun sondaj çalışmaları aylık ortalama 7.000 metre seviyesinde devam etmektedir.

Yürütülen sondaj faaliyetleri neticesinde olumlu göstergeler elde edilmiş olup, bu bulguların UMREK standartlarına uygun kaynak raporu ile tespit ve teyit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Rezerv tespit sürecinin UMREK standartlarına uygun şekilde tamamlanabilmesini teminen, Avustralya merkezli Westech International firması görevlendirilmiş olup, sondaj faaliyetleri alan genişletilerek devam ettirilecektir.

 

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