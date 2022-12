Almanya ve Japonya'yı geçebilir: Dünyanın en büyük 3. ekonomisi olmaya hazırlanıyor

0

S&P Global ve Morgan Stanley’e göre Hindistan, Japonya ve Almanya’yı geride bırakarak dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmaya hazırlanıyor.



S&P’nin tahmini, Hindistan’ın yıllık nominal gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin 2030′a kadar ortalama %6,3 olacağı tahminine dayanıyor. Benzer şekilde, Morgan Stanley, Hindistan’ın GSYİH’sının 2031′e kadar mevcut seviyelerin iki katından fazla artacağını tahmin ediyor.



CNBC'nin aktardığı ve Ridham Desai ile Girish Acchipalia liderliğindeki Morgan Stanley analistlerinin raporunda “Hindistan, offshore, üretim yatırımları, enerji geçişi ve ülkenin gelişmiş dijital altyapısı tarafından körüklenen bir ekonomik patlama için gerekli koşullara sahip. Bu itici güçler Hindistan’ı on yılın sonundan önce dünyanın üçüncü büyük ekonomisi yapacak" denildi.



Hindistan, Temmuz-Eylül çeyreği için yıllık %6,3′lük bir büyüme kaydetti ve bu, Reuters’in %6,2′lik bir anket tahmininden biraz daha yüksek.



Ancak S&P’nin projeksiyonu, Hindistan’ın ticari ve finansal serbestleşmesinin, işgücü piyasası reformunun ve Hindistan’ın altyapısına ve beşeri sermayesine yapılan yatırımın devamına bağlı.



S&P analistlerine göre, Hindistan hükümeti yabancı yatırımcılar için bir merkez ve bir üretim santrali olmaya odaklanıyor.



Morgan Stanley, "Çok uluslu şirketler Hindistan’a yatırım yapma konusunda her zamankinden daha iyimser ve hükümet hem altyapı inşa ederek hem de fabrikalar için arazi sağlayarak yatırımı teşvik ediyor” yorumunu paylaşıyor.



Economist Intelligence Unit’ten analist Sumedha Dasguptan ise “Hindistan’ın avantajları arasında düşük maliyetli işgücü, düşük üretim maliyeti, yatırıma açıklık ve güçlü tüketim eğilimi olan genç bir nüfus yer alıyor” dedi. .



Bu faktörlerin, Hindistan’ı on yılın sonuna kadar üretim merkezleri kurmak için çekici bir seçim haline getirdiğini söyledi.



Risk faktörleri arasında ise Hindistan uzun süreli bir küresel durgunluk, vasıflı işgücü arzı, olumsuz jeopolitik olaylar ve politik hatalar gibi maddeler gösteriliyor.



Hindistan maliye bakanlığı kısa süre önce açıklamada, küresel bir yavaşlamanın Hindistan’ın ihracat görünümünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.