İş görüşmesinde sormanız gerek en önemli soru

Yeni adaylar için iş görüşmesi süreci, diplomanın ötesine geçmeyi gerektiriyor. Deneyim, beceri, motivasyon ve öz farkındalık, günümüz işverenlerinin öne çıkardığı nitelikler arasında yer alıyor.

Günümüzde sadece diploma yeterli değil; işverenler artık daha fazlasını görmek istiyor. Adayların hazırlıklı, öz güvenli ve pozisyona özgü stratejik düşünmeleri bekleniyor. Bu nedenle, klasik sorulara hazır olmak kadar, görüşme sonunda fark yaratacak sorular sormak da önem kazanıyor.

Uzmanlara göre, “Mülakat boyunca benim hakkımdaki düşünceleriniz neler oldu?” sorusu, adayın kendini geliştirmeye açık olduğunu ve işe olan tutkusunu açıkça ortaya koyması bakımından en kritik sorulardan biri olarak öne çıkıyor.

İş görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Kariyer platformu Indeed'e göre iş görüşmesinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var.

Bir iş görüşmesine hazırlanırken öncelikle şirketi ve pozisyonu detaylıca araştırmalı, sık sorulan sorulara yanıtlarınızı önceden hazırlamalı ve iş tanımındaki becerilerle kendi deneyimlerinizi eşleştirmelisiniz.

Görüşme günü, erken gitmeli, herkese saygılı davranmalı ve net, pozitif, samimi cevaplar vermelisiniz.

Görüşme sonrası ise sürecin nasıl ilerleyeceğini sormak ve aynı gün ya da ertesi sabah görüşme yaptığınız kişilere teşekkür e-postası göndermek faydalı olabilir.

Hangi sorular sorulur?

İş görüşmelerinde adayların karşısına sıklıkla çıkan bazı temel sorular, hem pozisyona uygunluklarını değerlendirmek hem de iletişim becerilerini gözlemlemek amacıyla yöneltilir.

Görüşmelerde en sık karşılaşılan sorular arasında "Bize kendinizden bahseder misiniz?", "Bu pozisyonla neden ilgileniyorsunuz?" ve "Neden bu şirkette çalışmak istiyorsunuz?" gibi temel tanıtım soruları yer alıyor.

İşverenler ayrıca adayların takım çalışmasına yatkınlığını, problem çözme becerilerini ve stresle başa çıkma yöntemlerini anlayabilmek için "Bir projede ekip çalışması yaptığınız bir örnek verebilir misiniz?", "Zor bir durumda nasıl karar verdiniz?" ya da "Stresli bir durumda nasıl çalışırsınız?" gibi sorular sorabiliyor.

Önceki iş deneyimlerine yönelik "En büyük profesyonel başarınız nedir?", "Önceki işinizden neden ayrıldınız?" ve "Bir hata yaptığınızda nasıl tepki verirsiniz?" soruları da mülakatlarda sıkça karşılaşılan başlıklar arasında.

Son olarak, adayların beklentilerini öğrenmek adına "Maaş beklentiniz nedir?" ve sürecin sonunda "Sormak istediğiniz bir soru var mı?" gibi sorularla görüşme tamamlanıyor. Bu sorulara hazırlanmak, adayların mülakatta daha profesyonel ve kendinden emin bir duruş sergilemesini sağlıyor.

Buna karşılık adayların da sorması gereken bazı sorular var.

İş görüşmelerinde adayların da soru sorması, pozisyona ve şirkete duyulan ilginin açık bir göstergesi olarak algılanıyor.

Etkili sorular yöneltmek, adayın stratejik düşünebildiğini ve uzun vadeli hedeflere odaklandığını gösteriyor.

Örneğin, “Bu pozisyonda ilk üç ayda hangi hedeflere ulaşılması bekleniyor?”, “Pozisyonun önceki sahibi neden ayrıldı?” ya da “Performans nasıl ölçülüyor?” gibi sorular, hem şirketin beklentilerini netleştirmeye hem de pozisyonun dinamiklerini anlamaya yardımcı olur.

Bir işe alım uzmanı olan Sarah Skelton, CNBC Make It’e verdiği demeçte, özellikle bir sorunun, adayların, iş görüşmelerinin sonunda kendilerini öne çıkarabilmeleri için oldukça kritik olduğunu söylüyor:

“Bu fırsat için gerçekten çok heyecanlıyım. Sizinle çalışmayı çok isterim. Bitirmeden önce şunu sormak isterim: Mülakat boyunca benim hakkımdaki düşünceleriniz neler oldu? Geliştirmem gereken bir yönüm veya kafanızı kurcalayan bir şey var mı?”

Bu tür bir soru, işverenin kafasındaki olası tereddütleri açıklığa kavuşturma şansı sunduğu gibi, adayın geri bildirimlere açık, olgun ve motive olduğunu da gösteriyor.