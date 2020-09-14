Pandemi sürecinde hisseleri rekor değer kazanan Amazon Kanada ve ABD’de 100 bine yakın yeni elemanı işe alacak.

Amazon, saatlik 15 dolar başlangıç ücretiyle ABD ve Kanada’da 100 bin yarı zamanlı ve tam zamanlı eleman alacak.

Şirket tarafından açıklamaya göre, yeni işler, çeşitli yan haklar ve belirli şehirlerde 1.000 dolara yakın işe giriş ikramiyesi ile eğitim programlarını da içeriyor.

Amazon, 100 adet yeni operasyon binasını yükleme merkezleri, teslimat istasyonları, sıralama merkezleri ve diğer tesisler ile birlikte Eylül ayında açmayı planlıyor.

Hisseleri yüzde 70’ye yakın arttı *

ABD’li e-ticaret devi, operasyonlarının büyüklüğü ve piyasa değerindeki atışla birlikte, Washington’daki merkezinden İngiltere’ye, istihdamı artırmakta. Amazon’un hisseleri bu yıl pandemi döneminde neredeyse yüzde 70’e yakın artış gösterdi ve şirket 1.56 trilyon dolar pazar değerine ulaştı.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos 184 milyar dolar servetle dünyanın en varlıklı kişisi konumunda.